Виталий Артёмов уходит с поста главы администрации Рязани

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов решил уволиться. Об этом он написал в телеграм-канале. Он также обратился к рязанцам:

«Уважаемые рязанцы!

Вся моя жизнь связана с нашим любимым городом. Здесь я родился и вырос, состоялся в профессии, здесь живут мои дети и внуки. В каких бы организациях и на каких бы постах я ни работал, вся моя деятельность была направлена на развитие Рязани, на улучшение качества жизни горожан.

Рязань – это вы, это люди, которым не всё равно. Благодаря вашему неравнодушному отношению, а иногда и справедливой критике, мы движемся вперёд. Думаю, что позитивные изменения видят и рязанцы, и гости нашего города. Благодаря вашей поддержке, вместе нам удалось многое. Появились новые благоустроенные территории, новые дороги, отремонтированы дворы и теплотрассы, установлены новые детские и спортивные площадки, продолжается строительство школ и детских садов.

Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу. Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани.

Уверен, что город продолжит своё поступательное развитие, что все планы и проекты будут исполнены на должном уровне, качественно и в срок. Со своей стороны обещаю и в дальнейшем всем, чем смогу, помогать нашей любимой Рязани и её жителям».