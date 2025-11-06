Четверг, 6 ноября, 2025
Виталий Артёмов уходит с поста главы администрации Рязани

Алексей Самохин
Виталий Артёмов

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов решил уволиться. Об этом он написал в телеграм-канале. Он также обратился к рязанцам:

«Уважаемые рязанцы! 

Вся моя жизнь связана с нашим любимым городом. Здесь я родился и вырос, состоялся в профессии, здесь живут мои дети и внуки. В каких бы организациях и на каких бы постах я ни работал, вся моя деятельность была направлена на развитие Рязани, на улучшение качества жизни горожан. 

Рязань – это вы, это люди, которым не всё равно. Благодаря вашему неравнодушному отношению, а иногда и справедливой критике, мы движемся вперёд. Думаю, что позитивные изменения видят и рязанцы, и гости нашего города. Благодаря вашей поддержке, вместе нам удалось многое. Появились новые благоустроенные территории, новые дороги, отремонтированы дворы и теплотрассы, установлены новые детские и спортивные площадки, продолжается строительство школ и детских садов.

Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу. Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани. 

Уверен, что город продолжит своё поступательное развитие, что все планы и проекты будут исполнены на должном уровне, качественно и в срок. Со своей стороны обещаю и в дальнейшем всем, чем смогу, помогать нашей любимой Рязани и её жителям».

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.
    Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

    Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.
    Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

    Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.

    В Рязани стартовал конкурс «Педагогический дебют»

    В первый день конкурса участники номинаций представили свои образцовые уроки (занятия) и презентации из опыта работы

    СВР: Запад готовит крупную диверсию на Запорожской АЭС с жертвами в Европе

    По данным СВР, европейские натовцы призывают киевский режим срочно изменить негативный для Запада ход украинского конфликта. Цель — переломить восприятие событий общественностью на Западе.

    Белгородская область получила генераторы от Рязани и Ямала

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о поступлении гуманитарной помощи от коллег из других регионов России.

    Премьера нового сезона «Шоу Аватар» на НТВ состоится 9 ноября

    Благодаря технологиям захвата движений и дополненной реальности зрители увидят, как оживают их любимые герои сказок, мифов и былин.

    Строительство ФОКа с бассейном в Сапожке вышло на основной этап

    Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в посёлке Сапожок продолжается в строгом соответствии с установленными сроками.

    Женщину сбили у Торговых рядов в центре Рязани 

    ДТП произошло 5 ноября в 22:35 у дома №10. 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Киа Рио», совершила наезд на 30-летнюю рязанку.

    СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным

    Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, в режиссёрском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян.

    В мэрии рассказали, когда в Рязани закончится сезон уличных самокатов 

    Во многом ситуация зависит от погодных условия. 

    Два пожара произошли в Рыбновском районе

    В обоих случаях обошлось без пострадавших. 

    На пожаре в Рязани спасён мужчина, 10 человек эвакуировано 

    Сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме на улице Гоголя поступило 5 ноября в 19:28. На место происшествия выезжали 8 человек, 2 единицы техники. 

    Рязанский суд заочно осудил участника ОПГ на 6 лет условно за кражу нефтепродуктов

    Преступная группа орудовала осенью 2015 года в Рязанском и Захаровском районах. Участники ОПГ незаконно врезались в магистральный трубопровод и воровали нефтепродукты.

    На Земле начались сильные магнитные бури, завтра ожидается основная волна

    Людям, чувствительным к магнитным бурям, стоит быть готовыми к ухудшению самочувствия не только сегодня, но и завтра. Основной удар ещё впереди.

    «Огненные стрелы» устроили ад на позициях ВСУ

    По данным источников, атака была нацелена на конкретные военные объекты ВСУ, определённые по разведданным.

    Москву на следующей неделе ждёт похолодание до нуля с дождём и снегом

    По словам Тишковца, осень готовится передать бразды правления следующему сезону — самому холодному времени года.