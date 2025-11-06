Рязанский суд заочно осудил участника ОПГ на 6 лет условно за кражу нефтепродуктов

Рязанский районный суд осудил заочно 46-летнего участника организованной преступной группы за кражу нефтепродуктов и незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Преступная группа орудовала осенью 2015 года в Рязанском и Захаровском районах. Участники ОПГ незаконно врезались в магистральный трубопровод и воровали нефтепродукты.

Ущерб от их действий превысил 450 тысяч рублей. Подельников осуждённого поймали и приговорили ещё в 2017 году, а сам 46-летний фигурант до сих пор находится в федеральном розыске.

Суд вынес заочный приговор по статьям 158 УК РФ (кража в составе организованной группы) и 215.3 УК РФ (незаконная врезка в нефтепровод). Суд назначил 6 лет лишения свободы условно плюс штраф 400 тысяч рублей.