Запад готовит провокацию на Запорожской АЭС и планирует возложить ответственность за возможную аварию на Россию. Об этом заявила Служба внешней разведки РФ в сообщении, поступившем в распоряжение ТАСС.

По данным СВР, европейские натовцы призывают киевский режим срочно изменить негативный для Запада ход украинского конфликта. Цель — переломить восприятие событий общественностью на Западе.

В качестве наиболее эффективного способа предлагается организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза. Западные спецслужбы рассматривают сценарий, аналогичный трагедии малайзийского авиарейса MH17 в 2014 году.

Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны её ядерных реакторов. Такая катастрофа могла бы спровоцировать масштабное радиоактивное заражение.

Британские специалисты уже подсчитали последствия: в результате аварии радиоактивное заражение распространится на граждан Евросоюза, живущих вблизи украинской границы.

Пострадавшие европейцы станут поводом для обвинения России в организации техногенной катастрофы. Западные СМИ и политики получат основание для дальнейшей эскалации антироссийской кампании.

СВР напоминает, что подобный сценарий уже применялся в 2014 году, когда крушение Boeing MH17 использовали для обвинений Москвы, несмотря на отсутствие убедительных доказательств.