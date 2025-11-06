Четверг, 6 ноября, 2025
7 C
Рязань
Новости Рязани и области

Строительство ФОКа с бассейном в Сапожке вышло на основной этап

7info7
Фото: https://vk.com/wall716350605_1917

Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в посёлке Сапожок продолжается в строгом соответствии с установленными сроками. О ходе работ по итогам визита на объект рассказала руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Феоктистова.

За прошедший месяц на строительной площадке достигнут значительный прогресс:

· Завершены все подготовительные работы.
· Начато устройство песчаного основания и бетонной подготовки для ленточного фундамента.
· Идёт возведение стен и гидроизоляция подвального помещения.
· Начата подготовка фундамента под будущий бассейн.

«Работы выполняются в соответствии с графиком. Подрядчик и Госстройнадзор не видят риски, которые могут помешать процессу строительства. Мы продолжаем держать объект на особом контроле, так как жители района очень ждут, когда ФОК откроет свои двери и сможет принимать сапожковских спортсменов», – отметила Юлия Феоктистова.

Строительство ведётся в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». В новом комплексе планируется открыть секции по плаванию, футболу, баскетболу, настольному теннису и тренажерный зал. Инфраструктура будет включать игровой зал и 25-метровую плавательную чашу.

Строительство ФОКа с бассейном в Сапожке вышло на основной этап Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в посёлке Сапожок продолжается в строгом соответствии с установленными сроками.
Строительство ФОКа с бассейном в Сапожке вышло на основной этап Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в посёлке Сапожок продолжается в строгом соответствии с установленными сроками.
Строительство ФОКа с бассейном в Сапожке вышло на основной этап Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в посёлке Сапожок продолжается в строгом соответствии с установленными сроками.
Читайте также:
  • Где остановиться в Звенигороде: 8 отелей и турбаз для спокойного отдыха
  • В Рязанской области в День народного единства состоялся патриотический митинг
  • Обзор происшествий в Рязани и области за 1-3 ноября

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
    Новости России

    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.
    Новости России

    Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

    Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.
    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...

    Последние новости

    Премьера нового сезона «Шоу Аватар» на НТВ состоится 9 ноября

    Благодаря технологиям захвата движений и дополненной реальности зрители увидят, как оживают их любимые герои сказок, мифов и былин.

    Женщину сбили у Торговых рядов в центре Рязани 

    ДТП произошло 5 ноября в 22:35 у дома №10. 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Киа Рио», совершила наезд на 30-летнюю рязанку.

    СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным

    Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, в режиссёрском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян.

    Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

    Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.

    В мэрии рассказали, когда в Рязани закончится сезон уличных самокатов 

    Во многом ситуация зависит от погодных условия. 

    Два пожара произошли в Рыбновском районе

    В обоих случаях обошлось без пострадавших. 

    На пожаре в Рязани спасён мужчина, 10 человек эвакуировано 

    Сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме на улице Гоголя поступило 5 ноября в 19:28. На место происшествия выезжали 8 человек, 2 единицы техники. 

    Рязанский суд заочно осудил участника ОПГ на 6 лет условно за кражу нефтепродуктов

    Преступная группа орудовала осенью 2015 года в Рязанском и Захаровском районах. Участники ОПГ незаконно врезались в магистральный трубопровод и воровали нефтепродукты.

    На Земле начались сильные магнитные бури, завтра ожидается основная волна

    Людям, чувствительным к магнитным бурям, стоит быть готовыми к ухудшению самочувствия не только сегодня, но и завтра. Основной удар ещё впереди.

    «Огненные стрелы» устроили ад на позициях ВСУ

    По данным источников, атака была нацелена на конкретные военные объекты ВСУ, определённые по разведданным.

    Москву на следующей неделе ждёт похолодание до нуля с дождём и снегом

    По словам Тишковца, осень готовится передать бразды правления следующему сезону — самому холодному времени года.

    На нескольких улицах Рязани сегодня отключат холодную воду

    Водоканал Рязани сообщил адреса отключения холодной воды в Рязани в четверг, 6 ноября. 

    В соцсетях сообщили о взрыве в рязанском дворе 

    «Кто-то особо одарённый скинул из окна взрывпакет», — говорится в сообщении.

    У осуждённых в Рязани конфисковали 75 машин и 163 миллиона рублей

    С начала года рязанские суды изъяли у преступников имущество почти на 163 миллиона рублей. Львиная доля конфискованного связана с коррупцией чиновников, а самым громким стало дело экс-вице-губернатора региона Игоря Грекова.

    Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

    Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник