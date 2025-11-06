Строительство ФОКа с бассейном в Сапожке вышло на основной этап

Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в посёлке Сапожок продолжается в строгом соответствии с установленными сроками. О ходе работ по итогам визита на объект рассказала руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Феоктистова.

За прошедший месяц на строительной площадке достигнут значительный прогресс:

· Завершены все подготовительные работы.

· Начато устройство песчаного основания и бетонной подготовки для ленточного фундамента.

· Идёт возведение стен и гидроизоляция подвального помещения.

· Начата подготовка фундамента под будущий бассейн.

«Работы выполняются в соответствии с графиком. Подрядчик и Госстройнадзор не видят риски, которые могут помешать процессу строительства. Мы продолжаем держать объект на особом контроле, так как жители района очень ждут, когда ФОК откроет свои двери и сможет принимать сапожковских спортсменов», – отметила Юлия Феоктистова.

Строительство ведётся в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». В новом комплексе планируется открыть секции по плаванию, футболу, баскетболу, настольному теннису и тренажерный зал. Инфраструктура будет включать игровой зал и 25-метровую плавательную чашу.