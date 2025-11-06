Белгородская область получила генераторы от Рязани и Ямала

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о поступлении гуманитарной помощи от коллег из других регионов России. Область получила партию генераторов от губернатора Рязанской области Павла Малкова и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

«Спасибо большое, дорогие друзья, за своевременную помощь в подготовке к зиме. Без нее нам было бы крайне тяжело», — поблагодарил Вячеслав Гладков.

Также глава региона проинформировал об отправке очередной группы жителей Белгородской области, которые получили легкие ранения или лишились жилья в результате атак ВСУ. Они направлены на восстановление в санаторий в Митино, Тверская область.