Белгородская область получила генераторы от Рязани и Ямала

Олеся Чугунова
Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о поступлении гуманитарной помощи от коллег из других регионов России. Область получила партию генераторов от губернатора Рязанской области Павла Малкова и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

«Спасибо большое, дорогие друзья, за своевременную помощь в подготовке к зиме. Без нее нам было бы крайне тяжело», — поблагодарил Вячеслав Гладков.

Также глава региона проинформировал об отправке очередной группы жителей Белгородской области, которые получили легкие ранения или лишились жилья в результате атак ВСУ. Они направлены на восстановление в санаторий в Митино, Тверская область.

«Это стало возможным благодаря решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Очень хотелось, чтобы наши жители, пройдя реабилитацию и оздоровление, вернулись отдохнувшими, полными сил и энергии в свои родные семьи, к своим родным и близким, которые их ждут», — отметил губернатор.

