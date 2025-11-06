Премьера нового сезона «Шоу Аватар» на НТВ состоится 9 ноября

В воскресенье, 9 ноября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера четвёртого сезона высокотехнологичного «Шоу Аватар» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Благодаря технологиям захвата движений и дополненной реальности зрители увидят, как оживают их любимые герои сказок, мифов и былин. Они обретут уникальный цифровой облик, созвучный внутреннему миру их физических хозяев – популярных артистов музыки, кино, телевидения, спорта и интернета.

В этом сезоне на сцене «Шоу Аватар» выступят 12 цифровых аватаров: Золотая рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист – Ясный сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора. От реальных участников – их физических хозяев – им достанутся голос, движения и даже мимика, по которым членам жюри предстоит угадать, кто из звёзд российской эстрады в режиме реального времени в специальной студии управляет тем или иным сказочным героем.

Кресло жюри в этом году заняли певцы Сергей Лазарев и Марк Тишман, шоумен Тимур Батрудинов, телеведущая Лера Кудрявцева и певица Клава Кока.

Сергей Лазарев пожелал каждому участнику максимально продумать свой образ и стараться удивлять зрителей, жюри и самим погружаться в этот сказочный мир, тогда и судьям, и аудитории будет интересно. И добавил: «Если бы я выбирал себе аватара, то на первое место вышел бы не образ героя, а то, как бы я запутывал жюри: шёл от обратного, делал то, что от меня не ожидают и максимально не соответствовал себе. Наши участники тоже пытаются обмануть судей. Тогда мы угадываем, ориентируясь не только на песни, но и на то, как они двигаются и общаются с нами. Всё зависит от конкретного артиста, поэтому здесь нет определённого рецепта».

Тимур Батрутдинов признался, что Илья Муромец — главный супергерой его детства, и, что если бы он был не членом жюри, а участником, то его выбор пал на этого героя. «Участие в «Шоу Аватар» – уникальный шанс побыть кем-то другим. Советую участникам использовать эту возможность по полной программе: забудьте, кто вы есть, будьте другим певцом, другой актрисой, другим спортсменом. К тому же это редкий шанс поводить за нос компетентное жюри и раскрыть в себе новые ноты, новые манеры поведения, которые не присущи вам в повседневной жизни. Поэтому играйтесь, дурачьтесь, мы будем делать это вместе с вами», – поделился шоумен.

Правила проекта останутся неизменными. В каждом выпуске аватары будут разделены на три группы и по итогам выступлений в финальной номинации в конце программы окажутся три цифровых героя – по одному из каждой группы. Кто в этот вечер может раскрыть тайну своей личности, решают члены жюри, у которых будут три попытки и возможность попытаться угадать всех номинантов. Но если они угадали, кто скрывается под первым цифровым номинантом и за экраном будет стоять реальный участник, то два других номинанта автоматически будут спасены и пройдут в следующее шоу. Если же звёздные судьи не разгадали первого аватара, то у них есть шанс угадать, кто скрывается за вторым, а затем и третьим: таким образом, в каждой программе покинуть проект может только один аватар. Если же члены жюри никого из тройки номинантов не разгадали, то все трое проходят дальше.

Марк Тишман, в свою очередь, советует каждому участнику прочувствовать драматургию своего героя и уметь разнообразно петь и удивлять, поскольку некоторые аватары оказываются настолько хороши, что с ними не хочется прощаться. «От нового сезона я жду, чтобы аватары делали то, чего не делали их предыдущие коллеги. Наши участники уже и летали, и левитировали, и вступали с жюри в контакт, и приносили подарки, сувениры, и включали нас в свою жизнь и судьбу. Хочется, чтобы артисты безбашенно отнеслись к проекту, кайфовали от этой игры. Так что, пусть они вертят нами как угодно, потому что мы абсолютно открыты, податливы и готовы включаться в любое приключение», – рассказал певец.

А вот у Леры Кудрявцевой уже появились свои фавориты в этом сезоне – это Финист – Ясный сокол и Аврора. «Оба участника очень красивые, у них есть, за что зацепиться. Финист, мне кажется, в этом году станет всеобщим фаворитом. Он интеллигентный, всегда знает, что сказать и как себя подать. А Аврора – невероятно харизматичная артистка с прекрасным голосом», – объяснила телеведущая. Лера Кудрявцева также отметила, что аватары делают всё правильно. В этом году они настолько хорошо шифруются, что можно было бы давать членам жюри побольше подсказок: «Мы такие кружева иногда плетём, одна версия интереснее другой».

По словам ведущего Вячеслава Макарова, как только он вышел на сцену, почувствовал – с жюри будто и не расставался: «Наша команда осталась такой же энергичной: вместе смеёмся и всё также понимаем друг друга с полуслова. А разговоры – отдельный вид искусства: нас можно переслушивать, пересматривать и заряжаться позитивным настроением».

Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа».