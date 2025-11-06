У осуждённых в Рязани конфисковали 75 машин и 163 миллиона рублей

С начала года рязанские суды изъяли у преступников имущество почти на 163 миллиона рублей. Львиная доля конфискованного связана с коррупцией чиновников, а самым громким стало дело экс-вице-губернатора региона Игоря Грекова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Коррупционеры лишились 162,5 миллиона

Прокуратура Рязанской области отчиталась: с января по сентябрь местные суды конфисковали преступные доходы на общую сумму 162,9 миллиона. Решения приняты по 177 уголовным делам.

Почти все деньги — 162,5 миллиона — изъяли у коррупционеров. Речь идёт о 14 делах, где фигурировали коммерческие подкупы и получение взяток. Статьи 204 и 290 Уголовного кодекса сработали на полную катушку.

75 машин отобрали у пьяных за рулём

За тот же период суды конфисковали 75 автомобилей. Все они принадлежали водителям, которых поймали пьяными за рулём повторно — уже после административного наказания или судимости. Статья 264.1 УК не прощает рецидивистов.

Интересная деталь: треть этих машин отправили в зону проведения СВО. Транспорт нашёл применение там, где он действительно нужен.

Наркоторговцы тоже пострадали. У них забрали орудия преступлений: автомобили, мобильники, ноутбуки. Особенно активно изымали технику у тех, кто торговал через интернет.

Рязанские судьи научились грамотно применять статью 104.2 УК — когда конфискуют не сам предмет преступления, а равноценное имущество. За девять месяцев по девяти делам таким образом изъяли 159,5 миллиона.

Экс-вице-губернатор получил 17 лет и конфискацию на 151 миллион

Самое резонансное дело — бывший вице-губернатор Игорь Греков. 16 мая Советский районный суд Рязани вынес приговор: 17 лет колонии строгого режима за шесть взяток и одно мошенничество в особо крупных размерах.

Помимо срока, Грекову влепили штраф 400 миллионов и запретили 12 лет работать на госслужбе в руководящих должностях.

Но главное — конфискация. Суд арестовал имущество экс-чиновника на 70,4 миллиона и постановил взыскать ещё 80,6 миллиона — разницу между преступными доходами и уже изъятым. Итого государство вернёт себе 151 миллион.

Мошенники лишились гаджетов

В феврале Московский районный суд Рязани осудил гендиректора коммерческой фирмы на 5,5 года за мошенничество и отмывание денег. Бонусом конфисковали 10 телефонов и 3 ноутбука, через которые он проворачивал схемы.

А в марте Шиловский райсуд разобрался с троицей, которая штамповала поддельное моторное масло под чужими брендами. Условные сроки не помешали изъять больше 2000 канистр, сырьё и оборудование. Всё ушло государству.

В прокуратуре отмечают: суды стали активнее конфисковывать вещдоки. Тенденция набирает обороты — преступникам теперь сложнее сохранить «нажитое непосильным трудом».