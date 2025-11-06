Четверг, 6 ноября, 2025
3.7 C
Рязань
Новости России

Москву на следующей неделе ждёт похолодание до нуля с дождём и снегом

Алексей Самохин
Фото: Изображение от prostooleh на Freepik

Москвичам стоит доставать зимние куртки — следующая неделя принесёт ощутимое похолодание. Температура приблизится к нулю, а дождь начнёт превращаться в снег.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Похолодание будет заметным — разница с текущей погодой окажется существенной.

Осадки изменят характер. Вместо привычного дождя москвичи увидят смешанные осадки — то ли дождь, то ли снег. А местами возможен и чисто снег.

«Осадки станут переходить в смешанное и твёрдое агрегатное состояние», — пояснил метеоролог.

По словам Тишковца, осень готовится передать бразды правления следующему сезону — самому холодному времени года. Природа постепенно переходит в зимний режим, и москвичам пора к этому привыкать.

Читайте также:
  • Облачно и не по сезону тепло будет в Рязанской области на следующей неделе
  • Советы звезд на неделю 3-9 ноября для всех знаков зодиака
  • Тишковец рассказал, когда выпадет снег в Рязанской области

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
    Новости России

    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.
    Новости России

    Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

    Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.
    Новости России

    Названы автомобили, которым не страшен новый утильсбор

    Обозреватель Autonews Дмитрий Александров перечислил автомобили, которые вряд ли...

    Последние новости

    На нескольких улицах Рязани сегодня отключат холодную воду

    Водоканал Рязани сообщил адреса отключения холодной воды в Рязани в четверг, 6 ноября. 

    В соцсетях сообщили о взрыве в рязанском дворе 

    «Кто-то особо одарённый скинул из окна взрывпакет», — говорится в сообщении.

    У осуждённых в Рязани конфисковали 75 машин и 163 миллиона рублей

    С начала года рязанские суды изъяли у преступников имущество почти на 163 миллиона рублей. Львиная доля конфискованного связана с коррупцией чиновников, а самым громким стало дело экс-вице-губернатора региона Игоря Грекова.

    Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

    Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник

    Рязанский драмтеатр представил спектакль «Есенин» в Таиланде

    Постановка «Есенин» стала частью фестивальной программы, посвящённой русской культуре.

    Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

    Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.

    Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на улице Зубковой

    По результатам проверки в адрес Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани направлено представление.

    В Рязани снимают фильм о молодежи «Путь будущего»

    В главных ролях — молодые люди из Рязани в возрасте от 14 до 22 лет.

    Рязанский рыбак поймал «щучью мать» на Оке

    Сделав несколько фотографий с долгожданной добычей, Владимир решил отпустить рыбу.

    Падел-теннис центр откроется на территории Дворца детского творчества в Рязани

    Падел-теннис — это гибридный вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша

    Суд изъял имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова на сумму 70 млн рублей

    В 2025 году по девяти уголовным делам таким образом было конфисковано в общей сложности 159,5 миллиона рублей.

    Юрист объяснил, как круглогодичный призыв закрыл лазейку для уклонистов

    Обжалование решений призывной комиссии долгое время оставалось популярным методом.

    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.

    В Рязани открылся первый Театральный фестиваль имени Эраста Гарина

    Фестиваль проводится с 5 по 11 ноября по инициативе Рязанского театра юного зрителя и при поддержке регионального Правительства.