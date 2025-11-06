Москву на следующей неделе ждёт похолодание до нуля с дождём и снегом

Москвичам стоит доставать зимние куртки — следующая неделя принесёт ощутимое похолодание. Температура приблизится к нулю, а дождь начнёт превращаться в снег.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Похолодание будет заметным — разница с текущей погодой окажется существенной.

Осадки изменят характер. Вместо привычного дождя москвичи увидят смешанные осадки — то ли дождь, то ли снег. А местами возможен и чисто снег.

«Осадки станут переходить в смешанное и твёрдое агрегатное состояние», — пояснил метеоролог.

По словам Тишковца, осень готовится передать бразды правления следующему сезону — самому холодному времени года. Природа постепенно переходит в зимний режим, и москвичам пора к этому привыкать.