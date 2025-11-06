На нескольких улицах Рязани сегодня отключат холодную воду

Водоканал Рязани сообщил адреса отключения холодной воды в Рязани в четверг, 6 ноября.

Из-за проведения ремонтных работ с 09:30 до 17 часов воды не будет на Первомайском проспекте в домах №№60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2 и в школе №39. Также воду отключат в доме №1 во втором Школьном переулке.

В Дашково-Песочне отключение ожидает жильцов домов №№25 корпус 2 и корпус 3 на улице Зубковой, а также магазин «Апельсин» на Зубковой, 27Б. Также отключат воду в доме №40А на улице Новосёлов.

В посёлке Шлаковый останутся без воды дома на улице Бабушкина 3, 5, 7/4;

Куйбышевское шоссе 6, 6а (д/с № 69), 7, 8, 10/2, 11, 13, 14/1, 14а (Административное здание), 15/12, 15/12 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал №4), 23, 19 (Норд), 21 (административное здание);

Трудовая 1 корп.1, 3 (ГАУ РО СШОР Родной край-Спорт), 6/6 (МБОУ Школа №41).

Также воду отключат в доме 10 на Южном переулке.