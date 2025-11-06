В Рязани модернизируют школьные медпункты

Вместе с Сенатором РФ Игорем Мурогом заместитель главы администрации города Рязани Борис Ясинский и начальник управления образования и молодежной политики Татьяна Сарычева посетили гимназию №5, школы №3 и №39. Участники выездного совещания проверили организацию работы и ход модернизации школьных медицинских пунктов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года действует новый порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в образовательных организациях, который расширяет возможности школьных медпунктов, устанавливает новые требования к их оснащению и штатной численности медперсонала.

На территории города Рязани расположено 66 школ в 72 зданиях. Во всех зданиях школ имеются медицинские пункты. На базе медпунктов обучающимся оказывается первичная медико-санитарная помощь в экстренной и неотложной форме, а также проведение мероприятий по профилактике заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению.

В настоящее время проводится работа по приведению медицинских пунктов школ в соответствие новыми требованиями.

Фото: администрация Рязани