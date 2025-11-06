Рецидивист избил соседа до переломов рёбер в Рязани

Полицейские Московского района Рязани по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в жестоком избиении соседа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Лежавшего на улице Бронной человека со следами побоев на голове доставили в ОКБ. Медики госпитализировали 45-летнего рязанца и констатировали ушибленную рану головы плюс переломы рёбер криминального происхождения.

Врачи связались с отделом МВД России по Московскому району. Оперативники уголовного розыска немедленно выехали на адрес.

Выяснилось, что пострадавший живёт неподалёку от места происшествия. Полицейские опросили соседей и узнали: около часа назад в общем коридоре разгорелась ссора с участием потерпевшего.

Конфликт вспыхнул между двумя соседями. Словесная перепалка быстро перешла в потасовку. К избиению оказался причастен 34-летний рязанец, ранее судимый за грабёж, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Около года назад он вышел из тюрьмы и приехал в Рязань к знакомой по переписке.

По предварительной информации, оба соседа употребляли спиртное — каждый в своей комнате. Случайно встретившись в общем коридоре, мужчины поссорились. Драка началась внутри и переместилась на улицу.

Рецидивист повалил соперника на землю и причинил серьёзные ранения. 45-летний мужчина упал без чувств на тротуаре. Злоумышленник скрылся с места драки.

Сотрудники полиции организовали у жилища рязанца пункт скрытого наблюдения. Когда подозреваемый вернулся к дому, его задержали.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Статья предусматривает до 8 лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали.