Живущий в Рязани отец трёх детей пожаловался на блокировку счетов 

Житель Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова попросил помощи. По словам мужчины, у него заблокировали счета после действий управляющей компании.

«Я многодетный отец прошу помощи у нашего губернатора Рязанской области, что бы разобрался в ситуации, управляющая компания многоквартирного дома обратилась к судебным приставам взыскать с меня долг за содержание жилья,которое они не содержат. Теперь мне заблокировали все счета. Как мне быть? Как жить? Я отец троих детей, из которых один ребёнок инвалид», — написал рязанец (орфография и пунктуация сохранены).

Представители Госжилинспекции Рязанской области ответили, что готовы помочь разобраться, если УК действительно не выполняет обязанности, после направления официального обращения письменно, или на портале ГИС ЖКХ.

Также чиновники дали рекомендацию:

«В случае отсутствия возможности оплаты за жилищно-коммунальные услуги рекомендуем Вам, во избежание судебных споров, обращаться к исполнителям услуг с просьбой о заключении соглашения о рассрочке платежей.

В последнее время с рязанцев могут взыскивать долги с помощью судебного приказа. По данным прокуратуры Рязанской области, судебный приказ — это решение судьи, которое выносится на основании заявления о взыскании долга до 500 тысяч рублей. Приказ может быть выдан по долгам по кредитам, коммунальным услугам, алиментам и другим обязательствам.

Основания для отмены судебного приказа:

Отсутствие документальных подтверждений долга (договор займа, расписка).

Истечение срока исковой давности (три года по общему правилу).

Ошибки в расчётах или персональных данных должника.

Превышение требований кредитора (например, незаконно начисленные проценты или комиссии).

У вас есть 10 дней с момента получения судебного приказа, чтобы подать возражения и отменить его.

Судья отменит приказ без разбирательств, после чего взыскатель сможет обратиться в суд только с исковым заявлением.

Если исполнительное производство уже начато, после отмены судебного приказа нужно уведомить об этом судебных приставов. Для этого подайте заявление о прекращении исполнительного производства.

Отмена судебного приказа не возвращает автоматически списанные деньги. Если средства уже были перечислены взыскателю, подайте заявление о повороте исполнения судебного акта.