Четверг, 6 ноября, 2025
7.4 C
Рязань
Общество

Живущий в Рязани отец трёх детей пожаловался на блокировку счетов 

Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

Житель Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова попросил помощи. По словам мужчины, у него заблокировали счета после действий управляющей компании. 

«Я многодетный отец прошу помощи у нашего губернатора Рязанской области, что бы разобрался в ситуации, управляющая компания многоквартирного дома обратилась к судебным приставам взыскать с меня долг за содержание жилья,которое они не содержат. Теперь мне заблокировали все счета. Как мне быть? Как жить? Я отец троих детей, из которых один ребёнок инвалид», — написал рязанец (орфография и пунктуация сохранены). 

Представители Госжилинспекции Рязанской области ответили, что готовы помочь разобраться, если УК действительно не выполняет обязанности, после направления официального обращения  письменно, или на портале ГИС ЖКХ. 

Также чиновники дали рекомендацию: 

«В случае отсутствия возможности оплаты за жилищно-коммунальные услуги рекомендуем Вам, во избежание судебных споров, обращаться к исполнителям услуг с просьбой о заключении соглашения о рассрочке платежей. 

В последнее время с рязанцев могут взыскивать долги с помощью судебного приказа. По данным прокуратуры Рязанской области, судебный приказ — это решение судьи, которое выносится на основании заявления о взыскании долга до 500 тысяч рублей. Приказ может быть выдан по долгам по кредитам, коммунальным услугам, алиментам и другим обязательствам. 

Основания для отмены судебного приказа:

Отсутствие документальных подтверждений долга (договор займа, расписка).

Истечение срока исковой давности (три года по общему правилу).

Ошибки в расчётах или персональных данных должника.

Превышение требований кредитора (например, незаконно начисленные проценты или комиссии).

У вас есть 10 дней с момента получения судебного приказа, чтобы подать возражения и отменить его. 

Судья отменит приказ без разбирательств, после чего взыскатель сможет обратиться в суд только с исковым заявлением.

Если исполнительное производство уже начато, после отмены судебного приказа нужно уведомить об этом судебных приставов. Для этого подайте заявление о прекращении исполнительного производства.

Отмена судебного приказа не возвращает автоматически списанные деньги. Если средства уже были перечислены взыскателю, подайте заявление о повороте исполнения судебного акта. 

Читайте также:
  • В Рязанской области назначены мировые судьи 
  • Рязанская компания создаёт беспилотные лодки для парков и роботизированные платформы для армии России
  • Ирина Родина: «Так же, как сейчас мобильный телефон, в недалеком будущем у нас у каждого будет свой маленький беспилотник»

    • Самые читаемые материалы

    Новости России

    Российские войска замкнули «котел» под Покровском, идёт адская прожарка ВСУ

    На покровском направлении произошёл переломный момент: российские штурмовые подразделения замкнули кольцо окружения украинских войск.
    Новости России

    Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

    64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
    Новости России

    Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

    Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.
    Новости России

    Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

    Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.
    Новости России

    Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

    Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.

    Последние новости

    7 ноября — день перемен: гороскоп предупреждает, где вас ждёт прорыв!

    Гороскоп на пятницу, 7 ноября 2025 года

    Новой силой станут «три кита»: пророчество Ванги на 2026 год сулит жёсткий передел мира

    Начнётся «новое тысячелетие»: что оно несёт России?

    Рецидивист избил соседа до переломов рёбер в Рязани

    Около года назад он вышел из тюрьмы и приехал в Рязань к знакомой по переписке.

    В Рязани модернизируют школьные медпункты

    На территории города Рязани расположено 66 школ в 72 зданиях. Во всех зданиях школ имеются медицинские пункты.

    В Рязани начали устанавливать новогодние ёлки 

    Всего в городе должны установить около 40 елей. Они появятся в парках и на общественных территориях.

    Гордума рассмотрит заявление мэра Рязани на внеочередном заседании 

    Сам Артёмов уже сообщил о своём уходе в телеграм-канале.

    Отстранённый от должности Виталий Артёмов уходит с поста мэра Рязани

    Глава администрации Рязани Виталий Артёмов решил уволиться. Об этом он написал в телеграм-канале.

    В Рязани стартовал конкурс «Педагогический дебют»

    В первый день конкурса участники номинаций представили свои образцовые уроки (занятия) и презентации из опыта работы

    СВР: Запад готовит крупную диверсию на Запорожской АЭС с жертвами в Европе

    По данным СВР, европейские натовцы призывают киевский режим срочно изменить негативный для Запада ход украинского конфликта. Цель — переломить восприятие событий общественностью на Западе.

    Белгородская область получила генераторы от Рязани и Ямала

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о поступлении гуманитарной помощи от коллег из других регионов России.

    Премьера нового сезона «Шоу Аватар» на НТВ состоится 9 ноября

    Благодаря технологиям захвата движений и дополненной реальности зрители увидят, как оживают их любимые герои сказок, мифов и былин.

    Строительство ФОКа с бассейном в Сапожке вышло на основной этап

    Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в посёлке Сапожок продолжается в строгом соответствии с установленными сроками.

    Женщину сбили у Торговых рядов в центре Рязани 

    ДТП произошло 5 ноября в 22:35 у дома №10. 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Киа Рио», совершила наезд на 30-летнюю рязанку.

    СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным

    Главную роль в сериале исполнил Роман Маякин, в режиссёрском кресле — один из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Димитрий Ян.

    Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

    Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.