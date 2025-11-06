Суд признал банкротом рязанский «Завод пластических масс» с долгами на 9 миллионов

Арбитражный суд Рязанской области признал несостоятельным местное предприятие — ООО «Завод пластических масс». Решение принято после анализа финансового состояния компании.

Инициатором банкротства выступило ООО «Гамма», которое обратилось в суд с заявлением о признании завода несостоятельным из-за непогашенных долгов. 14 апреля 2025 года суд ввёл процедуру наблюдения. Временным управляющим назначили Лукена Н.

Во время наблюдения управляющий собирал информацию о финансовом положении предприятия и формировал реестр кредиторов. В третью очередь реестра вошли требования на общую сумму 9 158 677 рублей 17 копеек.

По завершении процедуры временный управляющий подал ходатайство о переходе к конкурсному производству — следующему этапу банкротства.

Материалы дела подтвердили наличие у завода признаков банкротства. Теперь в отношении ООО «Завод пластических масс» открыто конкурсное производство. Это означает распродажу имущества предприятия для погашения долгов перед кредиторами.

Решение арбитражного суда пока не обрело юридической силы — его можно обжаловать в установленном порядке.