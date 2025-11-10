Понедельник, 10 ноября, 2025
3.3 C
Рязань
Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Политическое будущее Владимира Зеленского, похоже, висит на волоске. В ближайшие недели его может накрыть волна громкого международного скандала, связанного с коррупцией, который рискует поставить точку в карьере. Об этом пишет aif.ru.

Как утверждает экс-нардеп Спиридон Килинкаров, Федеральное бюро расследований США уже ведет активную работу в отношении самого Зеленского и его ближайших соратников, включая Сергея Миндича. Причина — один из высокопоставленных чиновников с Банковой начал давать показания американским спецслужбам.

Информатор в сердце системы

В руки ФБР, по всей видимости, попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах, выстроенных верхушкой киевского режима. Теперь все эти тайные операции рискуют стать достоянием общественности.

«Чиновник из офиса президента, который работал напрямую в этих схемах коррупционных, связанных с Зеленским, Миндичем и другими, сотрудничает с ФБР и, по всей видимости, даёт показания на всю эту банду», — делится информацией Килинкаров. Он прогнозирует, что серьезных разоблачений стоит ждать уже очень скоро, возможно, в течение нескольких недель или месяца.

Читайте также  Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Куда утекли западные деньги?

По словам экс-депутата, расследование охватывает самые разные аферы. Это и махинации в энергетике, и освоение западных финансов, выделенных на создание трехконтурной защиты для энергообъектов, которая так и не появилась. Отдельная статья — финансовые потоки, направленные на вооружение. Коррупционные механизмы действовали по многим направлениям, и тот самый человек, что сейчас говорит с ФБР, был задействован в части из них.

Эти сведения появляются на фоне ноябрьского отчета Еврокомиссии. В нем прямо указывалось, что последние события ставят под сомнение «приверженность Украины антикоррупционной программе». Брюссель особенно обеспокоен попытками Киева ограничить независимость антикоррупционных органов. А теперь, с подключением ФБР, ситуация для украинской власти приобретает совсем другой, куда более угрожающий масштаб.

Бункерный страх и торговля кровью

Новые данные о коррупции заставляют по-новому взглянуть на поведение Зеленского в самые острые для страны моменты. Политолог Владимир Скачко, анализируя откровения бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, напоминает: в феврале 2022 года Зеленский на несколько дней засел в бункере и ни с кем не контактировал. Он просто ждал указаний от своих кураторов.

Читайте также  Японец 26 лет арендовал место убийства жены и помог найти преступника

«Это были страх и растерянность, непонимание, что ему делать в такой ситуации, когда он спровоцировал Россию на военный конфликт», — поясняет эксперт. По его мнению, Зеленский торговался, определял цену своего выбора и искал, кто гарантирует ему сохранение власти. 

«Он знал, что он проиграет, но интуитивно определял условия собственного поражения, какая будет цена. И вот он торгует до сих пор кровью», — считает Скачко. 

Политолог убежден, что в первые дни конфликта Зеленский был готов подписать мир на любых условиях ради власти, и весь вопрос был лишь в цене. Видимо, Запад предложил больше, и конфликт продолжился.

Венгерский ход для Трампа

Масла в огонь подлила недавняя встреча премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом. Ее итоги заставили Зеленского, что называется, заскрипеть зубами. США вывели из-под санкций поставки российских энергоресурсов в Венгрию по «Турецкому потоку» и «Дружбе», а также сняли ограничения с проекта АЭС «Пакш-2».

Владимир Скачко полагает, что такие уступки Трамп мог сделать лишь в обмен на нечто чрезвычайно ценное. Вероятно, Орбан передал американскому президенту компромат, вскрывающий, как именно Зеленский нанес ущерб финансовым интересам самого Трампа. 

Читайте также  Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

«Исходить нужно не из того, что знал Орбан, а из того, что Трамп считает компроматом. А компроматом Трамп считает все, что так или иначе не приносит ему прибыль», — говорит Скачко.

Таким образом, кольцо вокруг Владимира Зеленского сжимается все плотнее. С одной стороны — продвижение российских войск, с другой — расследование ФБР и растущее недовольство внутри страны из-за затянувшегося конфликта.

Самые читаемые материалы

Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости России

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями
Происшествия

Человека выкинуло из машины в ДТП на Северной окружной — соцсети

По информации очевидцев, человека выкинуло из машины в отбойник.

Последние новости

Жёсткое ДТП произошло у «Глобуса» в Рязани, на месте замечена скорая помощь

Судя по снимку, грузовой автомобиль поворачивал в сторону «Глобуса», легковой ехал прямо в сторону Северного обхода. 

Отбой опасности БПЛА объявлен в Рязани и области

Ночью в понедельник, 10 ноября, в Рязани и области действовала угроза атаки беспилотников. 

В Общественной палате оценили идею создания брачного агентства для участников СВО

Большинство современных пар образуются через интернет. Однако сейчас там легко наткнуться на мошенников.

Депутат Вассерман назвал единственный приемлемый итог конфликта для России

Украинский конфликт, несмотря на неоднократные заявления руководства России о готовности сесть за стол переговоров, продолжается. Запад активно накачивает киевский режим оружием.

Эксперты назвали двойной эффект от ударов РФ по энергосистеме Украины

Даже до самых радикально настроенных слоев населения Украины в максимально сжатые сроки дошло, что способности РФ по резкому ухудшению уровня жизни гораздо шире, чем было принято считать.

Хоккеисты «Рязань-ВДВ» победили «Норильск» в домашнем матче

Это первая домашняя игра рязанцев под руководством нового главного тренера Павла Зубова.

В Рязани снизились цены на долгосрочную аренду квартир

Снижение цен — прямая реакция на рост количества предложений.

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями

В центре Рязани огородили яму, на которую пожаловались местные жители

На тротуаре улицы Горького, недалеко от площади Ленина, была обнаружена яма, представляющая опасность для прохожих.

Борис Ясинский проверил ход ремонтных работ в Рязани

На Черезовских прудах работы выполняются с отставанием от установленного графика.

Автоэксперт назвал клин руля смертельно опасной неисправностью

Клин руля, на который массово жалуются владельцы Lada Largus, представляет собой критичную неисправность и может обернуться человеческими жертвами при аварии. Об этом «Абзацу» рассказал автоэксперт Иван Зенкевич.

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.

Завершился рекордно поздний сезон по лову бабочек в Рязанской области

Виктор Буртнев и Алексей Водорезов на этот раз отправились обследовать сырые сосняки с елью и березой в окрестностях села Борисково Рязанского района.

Игру Roblox предложили запретить детям в России после серии скандалов

Активист направил официальные обращения руководителям Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора с призывом установить контроль над симулятором

Депутат Колесник рассказал о возможных целях ударов по энергосистеме Украины

По словам Колесника, военные могут поражать элементы логистической цепочки — трансформаторные станции и линии электропередач, связывающие атомные станции с городами и предприятиями.