Политическое будущее Владимира Зеленского, похоже, висит на волоске. В ближайшие недели его может накрыть волна громкого международного скандала, связанного с коррупцией, который рискует поставить точку в карьере. Об этом пишет aif.ru.

Как утверждает экс-нардеп Спиридон Килинкаров, Федеральное бюро расследований США уже ведет активную работу в отношении самого Зеленского и его ближайших соратников, включая Сергея Миндича. Причина — один из высокопоставленных чиновников с Банковой начал давать показания американским спецслужбам.

Информатор в сердце системы

В руки ФБР, по всей видимости, попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах, выстроенных верхушкой киевского режима. Теперь все эти тайные операции рискуют стать достоянием общественности.

«Чиновник из офиса президента, который работал напрямую в этих схемах коррупционных, связанных с Зеленским, Миндичем и другими, сотрудничает с ФБР и, по всей видимости, даёт показания на всю эту банду», — делится информацией Килинкаров. Он прогнозирует, что серьезных разоблачений стоит ждать уже очень скоро, возможно, в течение нескольких недель или месяца.

Куда утекли западные деньги?

По словам экс-депутата, расследование охватывает самые разные аферы. Это и махинации в энергетике, и освоение западных финансов, выделенных на создание трехконтурной защиты для энергообъектов, которая так и не появилась. Отдельная статья — финансовые потоки, направленные на вооружение. Коррупционные механизмы действовали по многим направлениям, и тот самый человек, что сейчас говорит с ФБР, был задействован в части из них.

Эти сведения появляются на фоне ноябрьского отчета Еврокомиссии. В нем прямо указывалось, что последние события ставят под сомнение «приверженность Украины антикоррупционной программе». Брюссель особенно обеспокоен попытками Киева ограничить независимость антикоррупционных органов. А теперь, с подключением ФБР, ситуация для украинской власти приобретает совсем другой, куда более угрожающий масштаб.

Бункерный страх и торговля кровью

Новые данные о коррупции заставляют по-новому взглянуть на поведение Зеленского в самые острые для страны моменты. Политолог Владимир Скачко, анализируя откровения бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, напоминает: в феврале 2022 года Зеленский на несколько дней засел в бункере и ни с кем не контактировал. Он просто ждал указаний от своих кураторов.

«Это были страх и растерянность, непонимание, что ему делать в такой ситуации, когда он спровоцировал Россию на военный конфликт», — поясняет эксперт. По его мнению, Зеленский торговался, определял цену своего выбора и искал, кто гарантирует ему сохранение власти.

«Он знал, что он проиграет, но интуитивно определял условия собственного поражения, какая будет цена. И вот он торгует до сих пор кровью», — считает Скачко.

Политолог убежден, что в первые дни конфликта Зеленский был готов подписать мир на любых условиях ради власти, и весь вопрос был лишь в цене. Видимо, Запад предложил больше, и конфликт продолжился.

Венгерский ход для Трампа

Масла в огонь подлила недавняя встреча премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом. Ее итоги заставили Зеленского, что называется, заскрипеть зубами. США вывели из-под санкций поставки российских энергоресурсов в Венгрию по «Турецкому потоку» и «Дружбе», а также сняли ограничения с проекта АЭС «Пакш-2».

Владимир Скачко полагает, что такие уступки Трамп мог сделать лишь в обмен на нечто чрезвычайно ценное. Вероятно, Орбан передал американскому президенту компромат, вскрывающий, как именно Зеленский нанес ущерб финансовым интересам самого Трампа.

«Исходить нужно не из того, что знал Орбан, а из того, что Трамп считает компроматом. А компроматом Трамп считает все, что так или иначе не приносит ему прибыль», — говорит Скачко.

Таким образом, кольцо вокруг Владимира Зеленского сжимается все плотнее. С одной стороны — продвижение российских войск, с другой — расследование ФБР и растущее недовольство внутри страны из-за затянувшегося конфликта.