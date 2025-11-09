Воскресенье, 9 ноября, 2025
5.8 C
Рязань
Спорт

Хоккеисты «Рязань-ВДВ» победили «Норильск» в домашнем матче

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/hcryazan_official

Хоккеисты «Рязань-ВДВ» победили «Норильск» в домашнем матче 9 ноября. Это первая домашняя игра рязанцев под руководством нового главного тренера Павла Зубова.

Рязанская команда начала игру активно. Максим Коростелев открыл счет, поразив ворота соперника. В первом периоде «Норильск» не смог забить ни одной шайбы в ответ.

Во втором периоде «Норильск» забросил одну шайбу, но «Рязань-ВДВ» не позволила сопернику уйти в отрыв. Максим Коростелев забил вторую шайбу, и рязанцы вышли вперед.

В третьем периоде рязанцы добавили еще одну шайбу в ворота «Норильска». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Рязань-ВДВ».

«Я окунулся в ту атмосферу, о которой много говорил Валерий Владимирович. Очумительная атмосфера! Народ соскучился по домашним матчам. Сегодня выходной, и мы рады, что обрадовали их своей игрой и победой. Были хорошие моменты — не статистические броски, а именно голевые возможности. Через игры и тренировки всё будет приходить. Самое главное — играть и радовать болельщиков!» — комментирует игру главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Павел Зубов.

Хоккеисты «Рязань-ВДВ» победили «Норильск» в домашнем матче Это первая домашняя игра рязанцев под руководством нового главного тренера Павла Зубова.
Хоккеисты «Рязань-ВДВ» победили «Норильск» в домашнем матче Это первая домашняя игра рязанцев под руководством нового главного тренера Павла Зубова.
Хоккеисты «Рязань-ВДВ» победили «Норильск» в домашнем матче Это первая домашняя игра рязанцев под руководством нового главного тренера Павла Зубова.
Хоккеисты «Рязань-ВДВ» победили «Норильск» в домашнем матче Это первая домашняя игра рязанцев под руководством нового главного тренера Павла Зубова.
Хоккеисты «Рязань-ВДВ» победили «Норильск» в домашнем матче Это первая домашняя игра рязанцев под руководством нового главного тренера Павла Зубова.

Самые читаемые материалы

Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Происшествия

Человека выкинуло из машины в ДТП на Северной окружной — соцсети

По информации очевидцев, человека выкинуло из машины в отбойник.
Новости России

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Пропавшая в тайге в Красноярском крае вместе с мужем...

Последние новости

Эксперты назвали двойной эффект от ударов РФ по энергосистеме Украины

Даже до самых радикально настроенных слоев населения Украины в максимально сжатые сроки дошло, что способности РФ по резкому ухудшению уровня жизни гораздо шире, чем было принято считать.

В Рязани снизились цены на долгосрочную аренду квартир

Снижение цен — прямая реакция на рост количества предложений.

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями

В центре Рязани огородили яму, на которую пожаловались местные жители

На тротуаре улицы Горького, недалеко от площади Ленина, была обнаружена яма, представляющая опасность для прохожих.

Борис Ясинский проверил ход ремонтных работ в Рязани

На Черезовских прудах работы выполняются с отставанием от установленного графика.

Автоэксперт назвал клин руля смертельно опасной неисправностью

Клин руля, на который массово жалуются владельцы Lada Largus, представляет собой критичную неисправность и может обернуться человеческими жертвами при аварии. Об этом «Абзацу» рассказал автоэксперт Иван Зенкевич.

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.

Завершился рекордно поздний сезон по лову бабочек в Рязанской области

Виктор Буртнев и Алексей Водорезов на этот раз отправились обследовать сырые сосняки с елью и березой в окрестностях села Борисково Рязанского района.

Игру Roblox предложили запретить детям в России после серии скандалов

Активист направил официальные обращения руководителям Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора с призывом установить контроль над симулятором

Депутат Колесник рассказал о возможных целях ударов по энергосистеме Украины

По словам Колесника, военные могут поражать элементы логистической цепочки — трансформаторные станции и линии электропередач, связывающие атомные станции с городами и предприятиями.

В Ермишинском районе заметили массовое появление свиристелей

В последние дни улицы и парки района заполнились яркими и звонкими птицами – свиристелями.

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 ноября

Неделя пройдет под влиянием ретроградного Меркурия, Венеры и Солнца в Скорпионе — времени сильных эмоций и перемен.

В МЧС рассказали, в какую погоду ездить на летней резине становится опасно

Зимние шины имеют особую конструкцию протектора, которая обеспечивает лучшее сцепление с влажной, снежной и скользкой поверхностью.

В Рязани собирают книги православной тематики для заключенных

В прошлом году результаты акции превзошли все ожидания благодаря искренней отзывчивости прихожан. Было собрано более двух тысяч экземпляров.

Облачная погода с прояснениями будет в Рязанской области на следующей неделе

Облачная погода с редкими прояснениями будет преобладать, периодически будут идти слабые дожди.