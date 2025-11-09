Хоккеисты «Рязань-ВДВ» победили «Норильск» в домашнем матче 9 ноября. Это первая домашняя игра рязанцев под руководством нового главного тренера Павла Зубова.

Рязанская команда начала игру активно. Максим Коростелев открыл счет, поразив ворота соперника. В первом периоде «Норильск» не смог забить ни одной шайбы в ответ.

Во втором периоде «Норильск» забросил одну шайбу, но «Рязань-ВДВ» не позволила сопернику уйти в отрыв. Максим Коростелев забил вторую шайбу, и рязанцы вышли вперед.

В третьем периоде рязанцы добавили еще одну шайбу в ворота «Норильска». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Рязань-ВДВ».

«Я окунулся в ту атмосферу, о которой много говорил Валерий Владимирович. Очумительная атмосфера! Народ соскучился по домашним матчам. Сегодня выходной, и мы рады, что обрадовали их своей игрой и победой. Были хорошие моменты — не статистические броски, а именно голевые возможности. Через игры и тренировки всё будет приходить. Самое главное — играть и радовать болельщиков!» — комментирует игру главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Павел Зубов.