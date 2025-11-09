Воскресенье, 9 ноября, 2025
6.9 C
Рязань
Экология, природа, животные

Завершился рекордно поздний сезон по лову бабочек в Рязанской области

Анастасия Мериакри

Несколько часов назад в Рязанской области успешно завершили лов бабочек в 2025 году. В ночь на 9 ноября состоялась рекордно поздняя экспедиция рязанских энтомологов по поиску ночных мотыльков.

Виктор Буртнев и Алексей Водорезов на этот раз отправились обследовать сырые сосняки с елью и березой в окрестностях села Борисково Рязанского района. Вопреки мнению многих граждан, некоторые виды бабочек продолжают летать по ночам и в конце первой декады ноября. На этот раз в улове доминировали осенние бабочки-совки из рода конистр (латинское Conistra), которые после зимовки проснутся в апреле и продолжат свой полет.

По словам Алексея Водорезова, заведующего кафедрой географии, экологии и туризма РГУ имени С.А. Есенина, «освоение бабочками условий холодных ночей периода предзимья — эволюционная хитрость для ухода в безопасный период от их главных врагов — летучих мышей, впадающих в спячку. При этом пришлось научиться выживать при температурах, близких к нулю, для чего у холодностойких мотыльков постепенно развилась особо теплая шубка из тонких и очень густых волосков на тельце».

Член Русского энтомологического общества Виктор Буртнев сообщил, что ранее самая поздняя экспедиция завершалась как минимум на неделю раньше. По его словам, нынешний отлов стал рекордно поздним и «расширил наши знания о сроках лета бабочек под покровом ночи глубокой осенью».

Экспедиция стала частью большой работы кафедры географии, экологии и туризма РГУ имени С.А. Есенина по изучению фауны региона и выявлению свидетельств живых доказательств современного изменения климата.

