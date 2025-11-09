Суд заключил под стражу женщину, подозреваемую в покушении на убийство сожителя

В Рязанской области заключили под стражу женщину, подозреваемую в покушении на убийство. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

5 ноября 2025 года в одном из населённых пунктов Рязанского района 40-летняя женщина напала с ножом на своего 48-летнего сожителя. Причиной конфликта, который произошёл на фоне алкогольного опьянения, стала личная неприязнь женщины к мужчине. Она нанесла ему несколько ударов в область головы.

Несмотря на ранения, потерпевший смог оказать сопротивление и покинуть место происшествия. Благодаря своевременной медицинской помощи он остался жив.

Следователь подал ходатайство о заключении женщины под стражу по подозрению в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд удовлетворил это ходатайство, и в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи продолжают работу по закреплению доказательств. Расследование уголовного дела активно ведётся.