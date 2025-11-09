Бывшие супруги сошлись ради производства наркотиков в Рязанской области

Рязанская полиция изъяла почти 9 кг конопли и марихуаны, а также обрез ружья и винтовку с патронами у бывших супругов. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Бывшие супруги, 41-летний безработный и его 49-летняя сожительница, возобновили совместное проживание ради незаконной деятельности. Сожители выращивали коноплю на приусадебном участке коттеджа и производили марихуану.

В ходе обыска их домовладения на грядках и в теплице были обнаружены сушившиеся кусты конопли общим весом более 6 кг. На балконе дома оперативники нашли более 2,7 кг готовой марихуаны, изготовленной из каннабиса.

Мужчина, задержанный по этому делу, заявил, что выращивал коноплю для личного употребления. Эта версия сейчас проверяется следователями.

Кроме того, в коттедже были найдены предметы, похожие на огнестрельное оружие, — обрез охотничьего ружья, мелкокалиберная винтовка и 22 патрона. Они хранились у мужчины, сейчас проводится экспертиза.

В отношении сожителей возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (часть 2). Также решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за незаконное хранение и оборот огнестрельного оружия.