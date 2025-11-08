В Дирекции благоустройства Рязани обсудили подготовку к зиме

8 ноября исполняющий обязанности главы администрации Рязани Борис Ясинский посетил Дирекцию благоустройства города (ДБГ) и обсудил вопросы подготовки предприятия к зимнему сезону.

В ДБГ ведётся подготовка техники к зимним условиям. Машины оснащаются необходимым оборудованием для уборки снега, проводится их ремонт. Директор МБУ «ДБГ» Александр Тарасиков рассказал о текущих работах и количестве техники, предназначенной для различных задач: очистки тротуаров и дорог, погрузки и вывоза снега, а также посыпки реагентами и пескосоляной смесью.

На совещании руководители всех подразделений Дирекции озвучили вопросы, находящиеся в их компетенции. Одной из ключевых тем стало наличие достаточного количества снегоуборочных и комбинированных дорожных машин для чистки и обработки дорог и тротуаров.

Также обсуждались вопросы вывоза снега с улиц и планируемые места его складирования, текущий ремонт уличного освещения и замена вышедших из строя ламп, уборка остановок общественного транспорта. Была затронута работа асфальтового завода и наличие необходимых материалов для ямочного ремонта дорог в холодное время года.

По итогам встречи были найдены решения по всем обсуждаемым вопросам.

Напомним, Борис Ясинский назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Рязани. Решение об этом 7 ноября приняла на внеочередном заседании Рязанская городская Дума. На 11 декабря назначен конкурс на замещение должности.

Экс-глава администрации города Виталий Артёмов решил уволиться.