Мужчину с тромбом в легочной артерии спасли врачи рязанской ОКБ. Об этом сообщили в группе медучреждения ВКонтакте.

В Рязанскую областную клиническую больницу поступил 61-летний мужчина с жалобами на острую одышку, возникшую внезапно. После осмотра и рентгенографии в отделении неотложной кардиологии у пациента диагностировали тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА) — закупорку жизненно важной артерии, по которой кровь поступает в легкие для насыщения кислородом, тромбом. Это критически опасное состояние.

В подобных случаях стандартное лечение может быть неэффективным. Медицинский консилиум решил провести экстренную тромболитическую терапию. Процедура заключается в растворении тромба с помощью специальных препаратов (тромболитиков), вводимых внутривенно. Это не хирургическая операция, а биохимическое вмешательство, позволяющее быстро разрушить сгусток и восстановить кровоток. Тромболизис применяется только по жизненным показаниям, когда счет идет на минуты.

Бригада скорой помощи оперативно доставила пациента в приемное отделение, где его быстро осмотрели, диагностировали и начали лечение. Введение тромболитической терапии прошло успешно, тромб был растворен, и кровоток восстановлен. Вскоре исчезли признаки дыхательной недостаточности, и состояние пациента стабилизировалось.

После курса терапии и наблюдения мужчина был выписан в удовлетворительном состоянии для продолжения лечения и реабилитации.

Врачи подчеркивают: при внезапной одышке, боли в груди и резком ухудшении состояния необходимо немедленно вызвать скорую помощь.