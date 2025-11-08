В современном информационном пространстве вокруг участия выходцев из стран Средней Азии в специальной военной операции (СВО) существует множество мифов. Однако их вклад, часто героический, в общую борьбу трудно переоценить. Истории отважных уроженцев Средней Азии, для которых Россия — вторая родина, рассказало издательство «Аргументы недели».

Когда мы говорим о героизме на войне, на ум приходят образы солдат, идущих в атаку под шквальным огнём, лётчиков, ведущих свой последний бой, или разведчиков, добывающих важную информацию. Но героизм — это более глубокое и многогранное понятие. Для народов Средней Азии он всегда был тесно связан с их уникальной культурой, жизненной философией и безграничной преданностью родной земле.

Участие в СВО — осознанный выбор

Гайрат Мавлянов из Таджикистана объясняет своё решение участвовать в СВО так: «Я российский гражданин, и это мой осознанный выбор». Его история, как и истории многих других добровольцев из Средней Азии, опровергает мифы о «наёмниках». На фронте для них не существует национальных вопросов, есть только братство, общая цель и долг, который они выполняют с невероятной храбростью.

Гайрат Мавлянов был награждён за свои боевые заслуги, включая медаль «За храбрость II степени». Однако он не считает себя героем. О своём участии в СВО он говорит скромно и сдержанно: «Выполнял свой долг, воевал за Россию, которая стала для меня второй Родиной». Он покинул Таджикистан в 2003 году, более двух десятков лет работал в России, получив российское гражданство, и является семейным человеком с двумя детьми. Когда пришло время, он отправился на фронт.

«Решение созрело у меня сразу, как только началась СВО. В своё время я служил в ВС Республики Таджикистан, имел боевой опыт. Когда увидел, что наши ребята уходят в армию, подумал — почему не я? Я могу быть полезен России. Объяснил детям, что это защита нашей Родины: я российский гражданин, и это мой осознанный выбор. Хотел, чтобы для детей это стало уроком — они родились в России, ходят здесь в школу, здесь их будущее. И сейчас, видя их отношение, знаю, что поступил правильно», — делится Гайрат.

Попытки представить добровольцев из Средней Азии как «принуждённых наёмников» являются оскорблением их личного выбора. Эти люди идут на СВО не из страха или расчёта. Их мотивируют гораздо более глубокие и значимые причины.

Мирам Ералин из Казахстана также имеет несколько медалей за свои боевые действия, включая медаль «За отвагу». Он проявил себя как настоящий герой: даже получив ранение, он отказался покидать фронт и настоял на том, чтобы остаться там.

Мирам Ералин родился в России, но его родственники до сих пор живут в Казахстане. Говоря о СВО, он вспоминает своих дедов, участников Великой Отечественной войны — один был танкистом, другой лётчиком. Именно это и стало главной причиной его участия в СВО.

Россия — вторая Родина для многих выходцев из Средней Азии

Россия стала второй Родиной для многих выходцев из Средней Азии, став для них духовно и культурно близкой. Веками мы жили бок о бок и вместе победили фашизм в Великой Отечественной войне. Сотни тысяч уроженцев Средней Азии встали на защиту общей Родины во время войны. Их героизм основан на древних традициях кочевого и земледельческого образа жизни, где понятия «долг», «честь» и «взаимопомощь» имеют особое значение.

Современные люди видят в нынешней борьбе продолжение той самой битвы с нацизмом, который вновь поднял голову. Угроза неофашизма, поддерживаемая коллективным Западом, вновь стала общей для всех народов постсоветского пространства. Она не знает границ. Если враг не будет остановлен здесь и сейчас, завтра эта угроза может прийти и в их родные края. Для них понятие Родины шире, чем границы одного государства — это общие ценности, память и вера в справедливость. Их решение — это проявление солидарности.

«После СВО я ещё больше убедился, что это моя страна. Мне неприятно, что некоторые уехали, когда Родина в них нуждалась. Но те, кто остался, — настоящие патриоты. Теперь ещё больше ценю эту страну и её людей», — говорит Гайрат Мавлянов.

Пример общего братства

Иддибеку Шодибекову нет и 30 лет, он переехал из Таджикистана в Россию в два года, это был 1999-й год. В 2020-м он прошёл срочную службу, затем заключил контракт с инженерно-сапёрным полком и служил в российской армии. Через два года, почти с первых дней спецоперации, его полк был отправлен на СВО. В 2024-м Шодибеков подорвался на мине: в наступлении сапёр находится впереди, в отступлении — позади. Потеряв ногу в бою, он спас многих из своих товарищей.

«Я военный, и воевать за свою страну — это был мой долг», — говорит Иддибек Шодибеков.

Уроженцы Средней Азии, сражавшиеся вместе с представителями других народов, являются живым примером общего братства. Гайрат Мавлянов меняет выражение лица, когда речь заходит о возможных национальных конфликтах на СВО. Он утверждает: «Этот вопрос у нас вообще не поднимался, ни в нашем подразделении, ни в других. В окопах нет места таким вещам. Со мной, помимо русских, воевали много ребят из СНГ. Но мы все были братьями».

Ветераны СВО не понимают, о чём идёт речь, когда говорят о «национальном вопросе». Мирам Ералин, командир группы, рассказывает: «Я был, грубо говоря, одним из взрослых. Был командиром группы и не мог себе позволить бросить ребят. От госпиталя отказался, меня перевязывал друг Ванька Юганов. У меня есть товарищи, с которыми я защищал интересы нашей страны. Среди них и азербайджанцы, и армяне, и казахи».

Братство на СВО отличается от того, что бывает в учебках или мирное время. Время и пространство сжимаются, и за несколько дней можно узнать о людях всё. В таких условиях никто не интересуется национальностью.

«Там все едины, — говорит Иддибек Шодибеков, — все как братья, у всех общие цели. Нет такого, чтобы кого-то разделяли, я там вообще нигде с таким не столкнулся, а там очень много разных национальностей. Когда ты выполняешь боевые задачи, твоя жизнь зависит от другого человека, а его — от тебя, от твоих решений — сплачиваются все», — говорит Иддибек Шодибеков.

Это касается и религии, продолжает Иддибек Шодибеков, люди находили время для молитвы. В армии это нормально, у всех своя вера.

Гайрат Мавлянов подтверждает: «У нас не было никаких проблем с этим. Наши командиры — настоящие мужики — относились с пониманием. Были даже оборудованы молельные комнаты в бункерах. Конечно, не получалось совершать все пять намазов, когда идёт бой, приходилось пропускать. Но религиозных конфликтов не возникало вообще».

Герои

Ветеран Гайрат Мавлянов с некоторой неловкостью вспоминает о том, что иногда ему приходилось пропускать молитвы, чтобы выполнять свои ежедневные обязанности. Он рассказывает о случае, когда их подразделение оказалось в окружении и они 18 дней вели оборону, несмотря на острый недостаток боеприпасов, воды и продовольствия.

«Боеприпасы, вода, продукты были на исходе. Кто-то даже записывал прощальное видео… Думали, не выберемся. Но подошла наша артиллерия и авиация, прорвали кольцо. Многих ребят тогда потеряли… Недавно на Курбан-байрам ездили на кладбище в Иваново — там похоронены наши товарищи. Помним их, помогаем семьям», — вспоминает Гайрат Мавлянов.

Мирам Ералин, несмотря на полученное ранение, продолжал участвовать в боевых действиях. Он оставался в зоне боевых действий до тех пор, пока не получил второе ранение.

«Многие считают меня героем, но я так никогда себя не считал», — говорит он.

Иддибек Шодибеков, сапёр, не акцентирует внимание на своих подвигах. Его работа заключается в том, чтобы тихо выполнять задачи и так же тихо возвращаться. Он не вспоминает о своих подвигах и даже о собственном протезе вместо ноги.

«Со временем, с опытом, приходит сознание, что страшнее всего потерять своих товарищей. Я и терял их — да, это самое страшное», — признается Шодибеков.

Героизм народов Средней Азии — это не просто отдельные подвиги, о которых все должны знать. Это история о коллективной воле, глубокой ответственности и смелости на фронте, объединённых ради защиты мира и будущего для будущих поколений. Эти люди противостоят злу, лично внося свой вклад в борьбу с фашизмом и защищая многополярный мир, где уважают суверенитет и традиции всех народов. Печально осознавать, что, рискуя своей жизнью, они или их близкие могут сталкиваться с юридическими проблемами на «исторической родине».

Когда на родных оказывают давление, а самих воинов лишают прав, они несут двойное бремя. Получается, что они сражаются и за тех, от кого потом могут столкнуться с непониманием.