Рязанская область экспортировала более 7 тысяч тонн торфа с начала 2025 года. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

С начала 2025 года по октябрь из Рязанской области экспортировали в Белоруссию, Таджикистан, Казахстан и Киргизию более 7,3 тысячи тонн торфогрунта. Вся продукция прошла проверку на соответствие фитосанитарным требованиям импортеров.

По итогам проверок было выдано 397 фитосанитарных сертификатов. Для сравнения: в 2024 году за аналогичный период из Рязанской области экспортировали 5,9 тысячи тонн торфа и оформили 285 фитосанитарных сертификатов.

Увеличение объемов экспорта и количества выданных сертификатов указывает на стабильную работу предприятий региона и рост спроса на российскую продукцию за рубежом.