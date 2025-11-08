Россия нанесла масштабный удар по Украине, использовались дроны и «Кинжалы»

Похоже, что сегодня ночью был нанесён самый масштабный удар по территории Украины. Об этом сообщают эксперты в телеграм-каналах.

Подпольщик Сергей Лебедев в телеграм-канале пишет, что сегодня ночью была проведена самая массовая атака на энергетику Украины.

По его словам, в городах Светлодовск и Кременчуг Полтавской области продолжается массированная атака. Более 40 дронов «Герань-2» атаковали энергетическую инфраструктуру. Сообщается о перебоях с электроэнергией.

Также в течение нескольких часов десятки дронов «Герань-2» атаковали Слободжанскую ТЭЦ в Харьковской области, а также ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Лебедев напоминает, что ранее по Слободжанской ТЭЦ прилетели два «Искандера».

Помимо ракет, РСЗО нанесли удары по энергетической инфраструктуре вблизи города Запорожье и в городе Херсон.

После ударов фиксируются отключения электроэнергии в Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Харькове и Херсоне.

По оценке телеграм-канала «Военная хроника», ночью нанесен самый масштабный удар «Кинжалами» по военным объектам на Украине с начала СВО. Под удар попали не менее двух аэродромов, а также, предположительно, некий объект в пригороде Житомира.