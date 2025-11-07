Mash: К отцу Сырского в России приехала реанимация 

К отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского приехала реанимация, сообщает телеграм-канал Mash.

Источник напоминает, что родители главкома ВСУ живут в российском городе Владимире. Его отцу Станиславу 86 лет, у мужчины четвёртая группа инвалидности, он борется с раком мозга.

Недавно Стырского-старшего выписали из больницы в Московской области и тайно доставили домой.

Материалы по теме: SHOT: Главком ВСУ Сырский заплатил за лечение отца деньгами украинской армии

Отца главкома ВСУ Сырского тайно вывезли из подмосковной клиники