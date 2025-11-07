Трехлетний ребенок и младенец пострадали в ДТП в Рязанской области

В результате ДТП в Рязанской области помощь медиков потребовалась трехлетнему ребёнку и младенцу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария случилась 6 ноября в 14 часов на 46-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе. 41-летний житель Рязани, ехавший за рулём «Шкода Октавиа», совершил столкновение с «Шевроле Клан» под управлением 36-летнего местного жителя.

Оба ребёнка находились в автомобиле «Шкода Октавиа». Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.