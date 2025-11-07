Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах певицы перед концертом в Рязани

Телеграм-канал Mash сообщил, что певица Марина Хлебникова даст концерт в Рязани 7 ноября, несмотря на запреты врачей. По информации источника, «у певицы проблемы с костями — они слишком хрупкие, поэтому любое неловкое движение грозит переломом».

Mash пишет, что Марина жаловалась на боли в суставах и онемение ног. Якобы врачи не рекомендовали ей выступать, но она решила выйти на сцену.

Информацию уже прокомментировал для РИА Новости директор певицы Данила Прайс. По его словам, Марина еженедельно даёт концерты, сейчас она набирает популярность у молодёжи.

«Mash в очередной раз пытается удержать свою аудиторию путем желтых, ничем не подтвержденных вбросов», — заявил Прайс.

Он также сообщил, что видео с концертов Хлебниковой легко найти в соцсетях, сейчас ей активно интересуются зумеры.

«Написали бы лучше, что у неё вчера вышел новый клип на ремейк песни “Солнышко” с Russell Ray или что она готовится к большому сольному концерту 7 февраля в Москве. Но кого это интересует, верно?» — заметил Прайс.

6 ноября певице исполнилось 60 лет. На сцену в Рязани она выйдет на следующий день после юбилея. «Первая звездная дискотека» с участием Хлебниковой пройдёт в МКЦ.