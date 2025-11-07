На нескольких улицах Рязани 7 ноября отключили отопление 

МУП «РМПТС» сообщил об отключении подачи тепла на нескольких улицах Рязани. Информация появилась на официальном сайте предприятия.

В пятницу, 7 ноября, с 00:00 часов до окончания ремонтных работ не будет тепла по следующим адресам:

улица Электрозаводская, дома №№54В, 54Г, 56, 79, 81;

улица Лермонтова, дома №№8, 10, 12, 16, 18, 20;

улица Новая, 102;

улица Фирсова, дома №№4 корпус 1, 6, 8, 10, 12,16, 18, 18 корпус 14, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1, 24.

Без тепла также остаются детские сады №60 и №96, а также школы №14 и №15.

Причина отключения — авария на теплосетях.