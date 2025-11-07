Жительница Рязанской области ударила сожителя ножом в голову во время ссоры

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Под подозрением — местная жительница 1985 года рождения. Расследование ведёт Рязанский межрайонный следственный отдел регионального управления СК России.

По версии следствия, вечером 5 ноября 2025 года в одном из населённых пунктов Рязанского района между женщиной и её 48-летним сожителем произошёл конфликт. Ссора вспыхнула на почве выпивки, в разгаре скандала подозреваемая схватила нож и нанесла мужчине несколько ударов в область головы.

Несмотря на травмы, пострадавшему удалось вырваться и покинуть дом. Позже ему оказали медицинскую помощь, жизни мужчины ничего не угрожает.

Следователи назначили ряд судебных экспертиз и проводят действия по закреплению доказательств. Сейчас решается вопрос о мере пресечения — следствие ходатайствует об аресте подозреваемой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).