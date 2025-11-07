Baza: подростки создали «Бойцовский клуб» и держат в страхе часть Краснодара

Подростки создали аналог «Бойцовского клуба» в Краснодаре и жестоко избивают друг друга, пишет телеграм-канал Baza .

На компанию из тридцати человек от 12 до 16 лет стали жаловаться жители сразу нескольких районов. Подростки собираются по вечерам и устраивают драки в местах, где отсутствуют уличные камеры.

«Жестокие избиения снимают на видео и выкладывают в сеть. Пострадали как минимум четверо детей», — говорится в публикации.

Среди пострадавших — 14-летняя девочка, ее избили до потери сознания. Жертве сломали нос, выбили зубы, у нее нашли гематомы по всему телу. Вмешаться в ситуацию пытался один из прохожих, однако он нарвался на агрессию подростков — после удара он на время потерял память, ему потребовалась госпитализация.

Предположительно, лидер группы — 16-летняя девочка. Почти все участники боев занимаются единоборствами.



Родители пострадавших написали заявления в полицию и планируют обратиться за помощью в Следственный комитет.