Горбачева чуть не расстреляли на Красной площади 35 лет назад

Никита Рязанцев
Изображение от bearfotos на Freepik

Ровно 35 лет назад, 7 ноября 1990 года, первый президент СССР Михаил Горбачев пережил покушение на Красной площади в Москве, напомнила «Газета.ru».

Покушение произошло во время демонстрации в честь 73-летия Октябрьской революции. В 11:09 над Красной площадью раздались два выстрела, никто не пострадал. Вскоре стражи порядка задержали мужчину.

«Как позже установило следствие, стрелял 38-летний ленинградский слесарь Александр Шмонов, и стрелял он не в воздух, а в Горбачева», — говорится в публикации.

Задержанный решил совершить покушение по комплексу причин, включая личные. Так, он жаловался на скудную жизнь в Колпино. Также Шмонов наблюдался в психиатрической больнице с диагнозом шизоаффективный психоз, а в 1981-м задумался об убийстве Леонида Брежнева, однако вскоре он ушел из жизни.

Кроме того, стрелок считал Горбачева ответственным за существование в СССР тоталитаризма, подавление свобод, гибель мирных граждан в Тбилиси в 1989 году и в Баку в январе 1990-го.

Выяснилось, что Шмонов был одиночкой, за ним никто не стоял. Он заранее купил охотничий билет с правом ношения оружия и пристреливал ружье в лесу неподалеку от дачного участка.

Нападавшей тщательно готовился к покушению, спрятал оружие в пальто так, чтобы его не заметили правоохранители. На случай проверки на металлодетекторе он заготовил плакат на железном штыре с демократическими лозунгами.

Читайте также

В итоге Шмонова отправили на принудительное лечение. В психиатрической лечебнице он провел четыре года, из которой вышел, будучи признан инвалидом II группы. 

