Рязаньстат назвал среднюю и реальную зарплату в Рязанской области

Средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций Рязанской области в августе 2025 года сложилась в размере 69,7 тыс. рублей, что на 10,2% выше, чем в августе 2024 года. Такие данные приводит Рязаньстат.

Размер реальной начисленной заработной платы, характеризующей покупательную способность, подрос незначительно, на 0,7% за тот же период.

В августе 2025 года наименьшая зарплата составляла 33,8 тыс. рублей у работников почтовой и курьерской связи, наибольшая – 147,0 тыс. рублей – у работников организаций, чья деятельность связана с разработкой компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг.

Самые высокие зарплаты на крупных и средних предприятиях региона зафиксированы в Рыбновском районе – 93,8 тыс. рублей, Старожиловском районе – 86,0 тыс. рублей, Пителинском районе – 83,5 тыс. рублей.