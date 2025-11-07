«Регнум»: В Ярославле героям СВО сделали зомби-могилы

В Ярославле разгорелся скандал вокруг мемориального кладбища, где похоронены бойцы, погибшие в ходе СВО. После дождей родственники заметили, что на надгробных плитах портреты защитников исказились до неузнаваемости, пишет ИА «Регнум».

«Это не памятники, а издевательство»

Один из родственников, Антон, потерявший сына на фронте, не скрывает возмущения. По его словам, некоторые памятники уже установлены, но выглядят они «как насмешка». Остальные 300 могил своей очереди пока ждут. «Эти портреты превращают кладбище в кошмар. Разве так должны выглядеть надгробия героев? Если дальше всё останется так, Ярославль получит самое жуткое кладбище в стране», — говорит он.

Местные жители поддержали семьи погибших. Александр назвал установленные портреты «кошмаром», а Ирина — «издевательством над памятью защитников». Валерий заметил, что один из солдат на памятнике «похож на монашку из дешёвого фильма ужасов» и потребовал извинений от администрации города.

Родственники отмечают: под дождём кладбище превращается в устрашающее зрелище — лица бойцов покрываются пятнами, а в сухую погоду надгробия кажутся потускневшими и почти неразличимыми.

Семьи готовы платить сами, но им не разрешают

Родные погибших рассказали, что не могут заказать памятники лучшего качества за свой счёт — это запрещено из-за статуса кладбища. Все надгробия должны быть выполнены в едином стиле за счёт бюджета города и Министерства обороны. Наталья, мать бойца, рассказала, что ждёт установку памятника уже второй год: «Если бы сын был похоронен не на воинском мемориале, я бы всё давно сделала сама. Но нам сказали, что это невозможно».

Родители погибших неоднократно обращались в мэрию с просьбой заменить уродливые памятники. «Нам сказали, что всё в порядке, что так и должно быть. Мы просто плакали от обиды», — делится Галина. По её словам, производство памятников теперь приостановлено, а новые надгробия во втором секторе планируют установить к 9 мая. Судьба уже установленных плит пока не решена.

Проект мемориала был представлен мэром Артёмом Молчановым ещё осенью 2023 года. Местные жители надеются, что огласка заставит власти пересмотреть подход и вернуть бойцам достойную память.