Российские школьники массово покупают опасный азиатский орех с эффектом опьянения

На маркетплейсах в России в свободной продаже появился азиатский орех, который школьники начали скупать из-за его «опьяняющего» эффекта. Речь идет о бетельном орехе — продукте, известном своим возбуждающим действием. В некоторых странах Азии его реклама и продажа ограничены, поскольку ученые зафиксировали рост заболеваемости раком ротовой полости среди тех, кто регулярно его жует.

Журналисты «Вечерней Москвы» обратились к специалистам, чтобы понять, чем именно грозит популяризация такого «снадобья» среди подростков.

Алкалоид, превращающий стимулятор в яд

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что бетельные орехи содержат ареколин — биологически активный алкалоид пиридинового ряда. Это вещество иногда применяют в ветеринарии, но для человека оно крайне токсично.

По словам ученого, ареколин способен поражать центральную нервную систему, а при регулярном употреблении вызывает тяжелые заболевания, включая рак горла и полости рта. Кроме того, вещество негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и может привести к отравлению.

Эффект, похожий на действие грибов

Врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев отметил, что ареколин по действию напоминает вещества, содержащиеся в некоторых видах грибов. Он вызывает кратковременное нервное возбуждение, но затем способен привести к параличу дыхательного центра и центральной нервной системы.

Среди симптомов интоксикации специалисты отмечают сужение зрачков, слюнотечение и расслабление гладкой мускулатуры.

По мнению экспертов, продажу орехов, содержащих ареколин, необходимо ограничить или полностью запретить. Пока случаи отравлений единичны, но если проблему игнорировать, врачи опасаются роста числа пострадавших.

«Если не принять мер сейчас, мы рискуем уже скоро услышать трагические новости о гибели или тяжелых отравлениях подростков», — предупредил Казанцев.

Бетельный орех с «наркотическим» действием, который сейчас набирает популярность на российских маркетплейсах, может вызывать привыкание и должен быть запрещен. Об этом «Газете.Ru» заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная.