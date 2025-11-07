Пятница, 7 ноября, 2025
7.2 C
Рязань
Новости России

SHOT: в ОАЭ похитили и убили «друга Дурова» Романа Новака и его жену

Никита Рязанцев
Изображение от wirestock на Freepik

В Объединенных Арабских Эмиратах убили криптройдера Романа Новака и его жену Анну, пишет телеграм-канал SHOT.

Тревогу забили родственнники, которые месяц не могли связаться с семейной парой. Телефон Новака не подавал сигнал с четвертого октября, тогда его заметили в ЮАР. Предположительно, Романа и Анну похитили, затем за их освобождение требовали большой выкуп, но найти деньги не удалось.

«Сам себя Новак называл «другом Павла Дурова», — говорится в публикации.

SHOT утверждает, что злоумышленников удалось задержать, они оказались гражданами России. Их должны доставить в Петербург.

По некоторым данным, Новак совершил мошеннические действия в отношении инвесторов, похитив около 500 миллионов долларов. После этого он покинул Россию и скрылся за границей. Среди пострадавших — бизнесмены из Китая и стран Ближнего Востока.

Читайте также  Москву на следующей неделе ждёт похолодание до нуля с дождём и снегом

Самые читаемые материалы

Новости России

Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.
Новости России

Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.
Новости России

Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
Новости Касимова

Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник
Интересное

7 ноября — день перемен: гороскоп предупреждает, где вас ждёт прорыв!

Гороскоп на пятницу, 7 ноября 2025 года

Последние новости

Горбачева чуть не расстреляли на Красной площади 35 лет назад

Ровно 35 лет назад, 7 ноября 1990 года, первый президент...

Рязаньстат назвал среднюю и реальную зарплату в Рязанской области

Самые высокие зарплаты на крупных и средних предприятиях региона зафиксированы в Рыбновском районе – 93,8 тыс. рублей, Старожиловском районе – 86,0 тыс. рублей, Пителинском районе – 83,5 тыс. рублей.

Российские школьники массово покупают опасный азиатский орех с эффектом опьянения

В некоторых странах Азии его реклама и продажа ограничены, поскольку ученые зафиксировали рост заболеваемости раком ротовой полости среди тех, кто регулярно его жует.

Baza: подростки создали «Бойцовский клуб» и держат в страхе часть Краснодара

Подростки создали аналог «Бойцовского клуба» в Краснодаре и жестоко...

Рязанцам рассказали о ходе строительства поликлиники в Дашково-Песочне 

По информации чиновников, рабочие уже завершили строительство монолитного каркаса и наружных стен здания. Сейчас завершается установка окон. 

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Пропавшая в тайге в Красноярском крае вместе с мужем...

Рязанцы рассказали, чего боятся на работе

Оказалось, что большинство трудоустроенных горожан не испытывают никаких страхов, связанных с работой.

Из магазинов могут пропасть популярные у россиян продукты

Фракция «Справедливая Россия» предложила сократить долю товаров собственных торговых...

Житель Березовского, сбивший насмерть 4-летнего ребенка, избежал колонии

Жителю Березовского Дмитрию Подковрину, погубившему ребенка в результате ДТП,...

На пожаре в Рязанской области погибла женщина 

На место происшествия выезжали 2 пожарных машины, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.

SHOT: Сырский взял деньги из бюджета Украины на лечение отца в России

Главком ВСУ Александр Сырский мог взять часть средств на...

Рязанцам дали однозначный совет по поводу зимних шин 

Среднесуточные показатели термометра уйдут в минус. Откладывать больше некуда, момент настал

В Рязани во время конфликта мужчина повалил на асфальт таксистку с игрушечным пистолетом 

По словам очевидцев, началось всё с того, что мужчина не давал проехать или развернуться женщине-таксистке.

Серьёзная авария произошла в Горроще 

На месте происшествия были замечены полиция, скорая помощь, пожарные. 

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области 

Жителей региона, которые находятся на улице, просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам.