SHOT: в ОАЭ похитили и убили «друга Дурова» Романа Новака и его жену

В Объединенных Арабских Эмиратах убили криптройдера Романа Новака и его жену Анну, пишет телеграм-канал SHOT .

Тревогу забили родственнники, которые месяц не могли связаться с семейной парой. Телефон Новака не подавал сигнал с четвертого октября, тогда его заметили в ЮАР. Предположительно, Романа и Анну похитили, затем за их освобождение требовали большой выкуп, но найти деньги не удалось.

«Сам себя Новак называл «другом Павла Дурова», — говорится в публикации.

SHOT утверждает, что злоумышленников удалось задержать, они оказались гражданами России. Их должны доставить в Петербург.

По некоторым данным, Новак совершил мошеннические действия в отношении инвесторов, похитив около 500 миллионов долларов. После этого он покинул Россию и скрылся за границей. Среди пострадавших — бизнесмены из Китая и стран Ближнего Востока.