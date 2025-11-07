Пятница, 7 ноября, 2025
7.2 C
Рязань
Общество

Рязанцы рассказали, чего боятся на работе

Алексей Самохин
Изображение от drobotdean на Freepik

Сервис SuperJob, который уже четверть века помогает людям находить работу, провел опрос среди экономически активных граждан. Оказалось, что большинство трудоустроенных горожан не испытывают никаких страхов, связанных с работой. В исследовании приняли участие и жители Рязани.

67% респондентов заявили, что не боятся ни увольнения, ни потери дохода, ни других рабочих проблем. Лишь 30% признались, что у них есть какие-то опасения. Самый распространенный страх — риск увольнения или потери работы, его назвали 8% опрошенных. На втором месте — боязнь недооцененности и низкой зарплаты (5%), на третьем — опасения, что предприятие может закрыться или обанкротиться (3%).

По 2% респондентов переживают, что не справятся с обязанностями, боятся невыплаты зарплаты, конфликтов с руководством или того, что останутся на текущем месте надолго. Остальные страхи, включая нестабильность, проблемы в коллективе, выгорание и другие, набрали по 1% голосов или меньше.

Мужчины чаще заявляют, что у них нет никаких фобий, связанных с работой. Женщин больше тревожит недооцененность и маленькая зарплата, вероятность не справиться с обязанностями, а также перспектива остаться на своей работе надолго. Мужчины немного чаще упоминают риск невыплаты заработка и увеличения нагрузки.

Читайте также  В Шиловском районе открыли обновлённый Парк Победы с Вечным огнём

Самые читаемые материалы

Новости России

Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.
Новости России

Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.
Новости России

Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
Новости Касимова

Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник
Интересное

7 ноября — день перемен: гороскоп предупреждает, где вас ждёт прорыв!

Гороскоп на пятницу, 7 ноября 2025 года

Последние новости

SHOT: Главком ВСУ Сырский заплатил за лечение отца деньгами украинской армии

Вокруг главнокомандующего украинской армией Александра Сырского разгорается громкий скандал.

Горбачева чуть не расстреляли на Красной площади 35 лет назад

Ровно 35 лет назад, 7 ноября 1990 года, первый президент...

Рязаньстат назвал среднюю и реальную зарплату в Рязанской области

Самые высокие зарплаты на крупных и средних предприятиях региона зафиксированы в Рыбновском районе – 93,8 тыс. рублей, Старожиловском районе – 86,0 тыс. рублей, Пителинском районе – 83,5 тыс. рублей.

Российские школьники массово покупают опасный азиатский орех с эффектом опьянения

В некоторых странах Азии его реклама и продажа ограничены, поскольку ученые зафиксировали рост заболеваемости раком ротовой полости среди тех, кто регулярно его жует.

Baza: подростки создали «Бойцовский клуб» и держат в страхе часть Краснодара

Подростки создали аналог «Бойцовского клуба» в Краснодаре и жестоко...

SHOT: в ОАЭ похитили и убили «друга Дурова» Романа Новака и его жену

В Объединенных Арабских Эмиратах убили криптройдера Романа Новака и...

Рязанцам рассказали о ходе строительства поликлиники в Дашково-Песочне 

По информации чиновников, рабочие уже завершили строительство монолитного каркаса и наружных стен здания. Сейчас завершается установка окон. 

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Пропавшая в тайге в Красноярском крае вместе с мужем...

Из магазинов могут пропасть популярные у россиян продукты

Фракция «Справедливая Россия» предложила сократить долю товаров собственных торговых...

Житель Березовского, сбивший насмерть 4-летнего ребенка, избежал колонии

Жителю Березовского Дмитрию Подковрину, погубившему ребенка в результате ДТП,...

На пожаре в Рязанской области погибла женщина 

На место происшествия выезжали 2 пожарных машины, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы.

SHOT: Сырский взял деньги из бюджета Украины на лечение отца в России

Главком ВСУ Александр Сырский мог взять часть средств на...

Рязанцам дали однозначный совет по поводу зимних шин 

Среднесуточные показатели термометра уйдут в минус. Откладывать больше некуда, момент настал

В Рязани во время конфликта мужчина повалил на асфальт таксистку с игрушечным пистолетом 

По словам очевидцев, началось всё с того, что мужчина не давал проехать или развернуться женщине-таксистке.

Серьёзная авария произошла в Горроще 

На месте происшествия были замечены полиция, скорая помощь, пожарные. 