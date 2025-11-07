Рязанцы рассказали, чего боятся на работе

Сервис SuperJob, который уже четверть века помогает людям находить работу, провел опрос среди экономически активных граждан. Оказалось, что большинство трудоустроенных горожан не испытывают никаких страхов, связанных с работой. В исследовании приняли участие и жители Рязани.

67% респондентов заявили, что не боятся ни увольнения, ни потери дохода, ни других рабочих проблем. Лишь 30% признались, что у них есть какие-то опасения. Самый распространенный страх — риск увольнения или потери работы, его назвали 8% опрошенных. На втором месте — боязнь недооцененности и низкой зарплаты (5%), на третьем — опасения, что предприятие может закрыться или обанкротиться (3%).

По 2% респондентов переживают, что не справятся с обязанностями, боятся невыплаты зарплаты, конфликтов с руководством или того, что останутся на текущем месте надолго. Остальные страхи, включая нестабильность, проблемы в коллективе, выгорание и другие, набрали по 1% голосов или меньше.

Мужчины чаще заявляют, что у них нет никаких фобий, связанных с работой. Женщин больше тревожит недооцененность и маленькая зарплата, вероятность не справиться с обязанностями, а также перспектива остаться на своей работе надолго. Мужчины немного чаще упоминают риск невыплаты заработка и увеличения нагрузки.