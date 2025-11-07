Проезд Яблочкова в Рязани обновлён в рамках нацпроекта

В Рязани завершён ремонт проезда Яблочкова, реализованный в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Цель проекта — повышение качества автомобильных дорог и безопасности на них.

На дороге длиной 1,3 километра были проведены комплексные работы: полностью уложено новое асфальтобетонное покрытие, заменены бордюры и благоустроены пешеходные зоны. Также подрядчики нанесли свежую дорожную разметку, смонтировали знаки и оборудовали современные остановочные павильоны для пассажиров общественного транспорта.

Проезд Яблочкова является значимой для города магистралью, которая ведёт, в том числе, к спортивно-оздоровительному комплексу «Золотые купола».