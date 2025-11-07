В Рязанской области в два раза расширят мост на федеральной трассе Р-22 «Каспий»

Начались подготовительные работы к капитальному ремонту мостового сооружения на 242‑м км трассы Р-22 «Каспий» в Пронском районе Рязанской области. Об этом сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Главные задачи капремонта моста, чья длина составляет чуть более 38 м, – увеличить пропускную способность искусственного сооружения и повысить уровень безопасности дорожного движения на данном участке трассы.

В ходе работ предстоит заменить балки, опоры и другие изношенные конструктивные элементы существующего моста, а также устроить две дополнительные полосы для движения. Таким образом, искусственное сооружение и автоподходы к нему станут четырехполосными. Предстоит также организовать систему водоотвода.

Активная стадия работ начнется весной 2026 года, полностью завершить капитальный ремонт моста через ручей специалисты планируют осенью 2027 года.

Кроме того, на этой же автодороге в Рязанской области осенью провели замену деформационного шва на мосту через реку Проня на 212‑м км трассы Р-22 недалеко от г. Михайлов, что было необходимо для обеспечения сохранности проезжей части искусственного сооружения и безопасного проезду по нему.