SHOT: Главком ВСУ Сырский заплатил за лечение отца деньгами украинской армии

Вокруг главнокомандующего украинской армией Александра Сырского разгорается громкий скандал. По данным телеграм-канала SHOT, высокопоставленный военный мог направить казенные средства на оплату медицинских счетов своего отца, проходившего лечение в России.

Речь идет о сумме, превышающей 5 миллионов рублей, что эквивалентно примерно 2,5 миллионам гривен. Утверждается, что эти деньги Сырский взял из средств, которые предназначались для нужд ВСУ. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что ранее главком публично сетовал на недостаточное обеспечение украинских войск.

Деньги пошли на покрытие расходов по лечению и реабилитации его 86-летнего отца, Станислава Прокофьевича. Пенсионер провел в частных российских клиниках около пяти месяцев. У него были диагностированы новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. После курса терапии в подмосковной клинике его выписали, сейчас он находится у себя дома во Владимирской области.

Новость о переводе бюджетных денег в Россию вызвала бурную реакцию в Киеве, где уже начали обсуждать вероятность отставки главкома. Положение Сырского серьезно осложняется и провальной для ВСУ ситуацией на фронте, в частности в районе Покровска.