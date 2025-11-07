В Певческом корпусе Рязанского кремля прошла церемония регистрации ребенка

В Певческом корпусе Рязанского кремля прошла праздничная церемония регистрации ребенка. Об этом сообщает ГУ ЗАГС Рязанской области.

Серия выездных торжественных регистраций детей организована в этом году главным управлением ЗАГС Рязанской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Преимущественно торжественные церемонии приурочены к праздничным датам, а также проводятся в рамках крупных семейных фестивалей и тематических форумов.

В Певческом корпусе Рязанского Кремля состоялась регистрация первенца в семье Константина и Татьяны Мочаловых. Супругов поздравили начальник Главного управления ЗАГС региона Елена Сорокина и митрополит Михайловский и Рязанский Марк. Семье Мочаловых были вручены свидетельство о рождении ребенка и памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле».

Константин и Татьяна Мочаловы заключили брак в 2024 году, скрепив союз таинством венчания. Константин работает мастером высотных работ, Татьяна – организатор мероприятий творческой направленности. 30 октября у супругов родился первый ребенок – дочь Мирослава.