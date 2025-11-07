Пятница, 7 ноября, 2025
8.2 C
Рязань
Новости Рязани и области

Ключевая дорога Кораблинского округа модернизируется в рамках нацпроекта

7info7

В Кораблинском муниципальном округе Рязанской области подходит к концу ремонт автомобильной дороги Пехлец-Кораблино-Скопин. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова, который уделяет первостепенное внимание обновлению дорог, используемых для школьных маршрутов.

Общая протяженность отремонтированного участка составляет 26,7 километров. Подрядчики работали на двух отрезках: первый от перекрестка в поселке Газопровода до железнодорожной станции «Кораблино», а второй проходит через ряд населенных пунктов, включая деревни Зелесно-Чулково, Крутое, Щелево, Новоселово и село Яблонево. Эта трасса имеет стратегическое значение для местных жителей, поскольку по ней курсируют школьные автобусы и она обеспечивает доступ к культурным достопримечательностям, таким как Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Яблонево.

В рамках проекта было полностью обновлено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, а на посадочных площадках установлены бордюры. На текущий момент финализируются работы по благоустройству обочин, ведется монтаж дорожных знаков и нанесение разметки. Полностью завершить все работы на объекте планируется до конца ноября текущего года.

Читайте также  Строительство ФОКа с бассейном в Сапожке вышло на основной этап

Самые читаемые материалы

Новости России

Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.
Новости России

Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.
Новости Касимова

Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник
Новости России

Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
Новости России

Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.

Последние новости

Рязанский Мампус вышел в финал всероссийского конкурса от Туту

Голосование проходит в официальной группе компании  ВКонтакте, и впереди — решающий этап.

Рязанский ветеран стал призером международного турнира по плаванию

В Самаре в рамках спортивного форума «Россия — спортивная держава» состоялись первые международные соревнования по плаванию для ветеранов специальной военной операции.

Рязанский ансамбль «ВЕРЕС» завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе

Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге и собрало более 500 участников из разных уголков страны.

Миронов призвал бизнес готовиться к новой модели работы с мигрантами

Если не хотим довести дело до катастрофы, реформу нужно проводить сейчас. Будущее — за моделью “приехал, поработал, уехал”.

«Гигантскую стоянку самокатов» обнаружили в Рязани

Автор поста предполагает, что самокаты готовят к «зимней спячке».

Врио главы администрации Рязани назначен Борис Ясинский 

Депутаты рассмотрели обращение теперь уже экс-мэра Рязани Виталия Артёмова о сложении полномочий и удовлетворили его.

В Певческом корпусе Рязанского кремля прошла церемония регистрации ребенка

Семье Мочаловых были вручены свидетельство о рождении ребенка и памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле».

Трехлетний ребенок и младенец пострадали в ДТП в Рязанской области

Авария случилась 6 ноября в 14 часов на 46-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе.

«Регнум»: В Ярославле героям СВО сделали зомби-могилы

Эти портреты превращают кладбище в кошмар. Разве так должны выглядеть надгробия героев?

Рязанский перинатальный центр рассказал о рекордах октября 

Мальчиков и девочек родилось практически одинаковое число —  221 и 220 соответственно.

Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах певицы перед концертом в Рязани

Mash пишет, что Марина жаловалась на боли в суставах и онемение ног. Якобы врачи не рекомендовали ей выступать, но она решила выйти на сцену. 

Mash: К отцу Сырского в России приехала реанимация 

Недавно Стырского-старшего выписали из больницы в Московской области и тайно доставили домой. 

В Рязанской области в два раза расширят мост на федеральной трассе Р-22 «Каспий»

Активная стадия работ начнется весной 2026 года, полностью завершить капитальный ремонт моста через ручей специалисты планируют осенью 2027 года.  

Жительница Рязанской области ударила сожителя ножом в голову во время ссоры

Ссора вспыхнула на почве выпивки, в разгаре скандала подозреваемая схватила нож и нанесла мужчине несколько ударов в область головы.

Проезд Яблочкова в Рязани обновлён в рамках нацпроекта

Цель проекта — повышение качества автомобильных дорог и безопасности на них.