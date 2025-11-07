Ключевая дорога Кораблинского округа модернизируется в рамках нацпроекта

В Кораблинском муниципальном округе Рязанской области подходит к концу ремонт автомобильной дороги Пехлец-Кораблино-Скопин. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова, который уделяет первостепенное внимание обновлению дорог, используемых для школьных маршрутов.

Общая протяженность отремонтированного участка составляет 26,7 километров. Подрядчики работали на двух отрезках: первый от перекрестка в поселке Газопровода до железнодорожной станции «Кораблино», а второй проходит через ряд населенных пунктов, включая деревни Зелесно-Чулково, Крутое, Щелево, Новоселово и село Яблонево. Эта трасса имеет стратегическое значение для местных жителей, поскольку по ней курсируют школьные автобусы и она обеспечивает доступ к культурным достопримечательностям, таким как Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Яблонево.

В рамках проекта было полностью обновлено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, а на посадочных площадках установлены бордюры. На текущий момент финализируются работы по благоустройству обочин, ведется монтаж дорожных знаков и нанесение разметки. Полностью завершить все работы на объекте планируется до конца ноября текущего года.