Миронов призвал бизнес готовиться к новой модели работы с мигрантами

Алексей Самохин
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с жестким заявлением в адрес предпринимателей, недовольных планами МВД по переходу на организованный набор трудовых мигрантов. По его словам, жалобы бизнеса на возможные трудности — проявление эгоизма и недальновидности.

После того как МВД обозначило направления будущей реформы, часть предпринимателей заговорила о необходимости сохранить патентную систему. Они заявили, что бизнесу нужно сохранить «доступ к гибкой рабочей силе». Миронов раскритиковал этот аргумент, назвав «гибкостью» фактически хаотичное положение, при котором мигранты оказываются без статуса и прав, а работодатели свободно нанимают и увольняют людей «по серым схемам».

«Давайте честно расшифруем, что значит гибкая рабочая сила, — сказал депутат. — Это толпа бесцельно шатающихся мигрантов, которых нанимают задешево и легко выбрасывают, когда отпадает нужда. С этой практикой пора покончить», — заявил политик.

Переход к оргнабору — неизбежен

Миронов напомнил, что его фракция уже предлагала отказаться от патентной системы и перейти к организованному найму мигрантов. Он подчеркнул, что именно усовершенствование механизмов такого набора закреплено в Концепции государственной миграционной политики РФ, подписанной президентом Владимиром Путиным.

Политик отметил, что в документе также прописано повышение ответственности работодателей за пребывание мигрантов в России. По его словам, бизнес должен перестать цепляться за старые схемы и начать готовиться к реальным переменам.

«Если не хотим довести дело до катастрофы, реформу нужно проводить сейчас. Будущее — за моделью “приехал, поработал, уехал”. Да, механизмов предстоит доработать, но цель очевидна: трудовая миграция должна помогать развитию страны, а не угрожать ему», — подчеркнул Миронов.

