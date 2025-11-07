Рязанский ансамбль «ВЕРЕС» завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе

Образцовый ансамбль танца «ВЕРЕС» Дворца детского творчества под руководством педагогов Ирины Ивановны Шаровой и Юлии Геннадьевны Мешихиной завоевал высшую награду на VI Всероссийском хореографическом конкурсе «Единый кубок хореографического искусства России 2025».

Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге и собрало более 500 участников из разных уголков страны. Коллектив блестяще выступил как в групповых номинациях в разных возрастных категориях, так и с сольными номерами.

В результате юные танцоры были удостоены главного приза конкурса Гран-при.