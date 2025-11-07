Рязанский Мампус вышел в финал всероссийского конкурса от Туту

Симпатичный герой рязанского детского туризма Мампус добрался до финала общероссийского конкурса «Лучший амбассадор региона», который проводит сервис путешествий «Туту». Голосование проходит в официальной группе компании ВКонтакте, и впереди — решающий этап. Из шести туров Мампус уверенно прошёл каждый, набирая всё больше поддержки, и теперь ему нужна помощь земляков в финальной схватке.

Кто такой Мампус

Мампус — центральный персонаж интерактивного путеводителя, созданного в рамках регионального проекта по развитию детского туризма. Инициатива заработала в 2024 году и быстро полюбилась рязанским школьникам и юным путешественникам из других городов. Герой помогает с интересом узнавать историю, природу и культурные особенности области, превращая обычные экскурсии в настоящее приключение.

Финал конкурса «Туту» — шанс заявить о Рязанской области на всю страну. Каждый голос за Мампуса — это не просто поддержка милого персонажа, а вклад в развитие туризма, в популяризацию уникальных мест и легенд региона. Чем больше внимания проект привлечёт сейчас, тем больше туристов сможет открыть для себя самобытную Рязань.

Как поддержать героя

Принять участие в голосовании можно уже сейчас — перейти по ссылке vk.com/poll-48677005_1062318986 и отдать свой голос за Мампуса.

Итоги конкурса подведут 13 ноября в 12:00. У рязанцев ещё есть время, чтобы помочь своему герою стать лучшим амбассадором региона.