Пятница, 7 ноября, 2025
8.2 C
Рязань
Культура и события

Рязанский Мампус вышел в финал всероссийского конкурса от Туту

Алексей Самохин

Симпатичный герой рязанского детского туризма Мампус добрался до финала общероссийского конкурса «Лучший амбассадор региона», который проводит сервис путешествий «Туту». Голосование проходит в официальной группе компании  ВКонтакте, и впереди — решающий этап. Из шести туров Мампус уверенно прошёл каждый, набирая всё больше поддержки, и теперь ему нужна помощь земляков в финальной схватке.

Кто такой Мампус

Мампус — центральный персонаж интерактивного путеводителя, созданного в рамках регионального проекта по развитию детского туризма. Инициатива заработала в 2024 году и быстро полюбилась рязанским школьникам и юным путешественникам из других городов. Герой помогает с интересом узнавать историю, природу и культурные особенности области, превращая обычные экскурсии в настоящее приключение.

Финал конкурса «Туту» — шанс заявить о Рязанской области на всю страну. Каждый голос за Мампуса — это не просто поддержка милого персонажа, а вклад в развитие туризма, в популяризацию уникальных мест и легенд региона. Чем больше внимания проект привлечёт сейчас, тем больше туристов сможет открыть для себя самобытную Рязань.

Читайте также  Роспотребнадзор рассказал рязанцам, какие прививки нужно делать взрослым

Как поддержать героя

Принять участие в голосовании можно уже сейчас — перейти по ссылке vk.com/poll-48677005_1062318986 и отдать свой голос за Мампуса.

 Итоги конкурса подведут 13 ноября в 12:00. У рязанцев ещё есть время, чтобы помочь своему герою стать лучшим амбассадором региона.

Самые читаемые материалы

Новости России

Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.
Новости России

Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.
Новости Касимова

Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник
Новости России

Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
Новости России

Шесть групп спецназа ГУР вновь отправили в Покровск, эксперт рассказал, зачем

Слова президента Украины о том, что обстановка в Покровске (Красноармейске) и Купянске якобы подконтрольна ВСУ, выглядят как предсмертная судорога режима.

Последние новости

Рязанский ветеран стал призером международного турнира по плаванию

В Самаре в рамках спортивного форума «Россия — спортивная держава» состоялись первые международные соревнования по плаванию для ветеранов специальной военной операции.

Рязанский ансамбль «ВЕРЕС» завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе

Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге и собрало более 500 участников из разных уголков страны.

Миронов призвал бизнес готовиться к новой модели работы с мигрантами

Если не хотим довести дело до катастрофы, реформу нужно проводить сейчас. Будущее — за моделью “приехал, поработал, уехал”.

«Гигантскую стоянку самокатов» обнаружили в Рязани

Автор поста предполагает, что самокаты готовят к «зимней спячке».

Ключевая дорога Кораблинского округа модернизируется в рамках нацпроекта

В Кораблинском муниципальном округе Рязанской области подходит к концу капитальный ремонт автомобильной дороги Пехлец-Кораблино-Скопин.

Врио главы администрации Рязани назначен Борис Ясинский 

Депутаты рассмотрели обращение теперь уже экс-мэра Рязани Виталия Артёмова о сложении полномочий и удовлетворили его.

В Певческом корпусе Рязанского кремля прошла церемония регистрации ребенка

Семье Мочаловых были вручены свидетельство о рождении ребенка и памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле».

Трехлетний ребенок и младенец пострадали в ДТП в Рязанской области

Авария случилась 6 ноября в 14 часов на 46-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе.

«Регнум»: В Ярославле героям СВО сделали зомби-могилы

Эти портреты превращают кладбище в кошмар. Разве так должны выглядеть надгробия героев?

Рязанский перинатальный центр рассказал о рекордах октября 

Мальчиков и девочек родилось практически одинаковое число —  221 и 220 соответственно.

Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах певицы перед концертом в Рязани

Mash пишет, что Марина жаловалась на боли в суставах и онемение ног. Якобы врачи не рекомендовали ей выступать, но она решила выйти на сцену. 

Mash: К отцу Сырского в России приехала реанимация 

Недавно Стырского-старшего выписали из больницы в Московской области и тайно доставили домой. 

В Рязанской области в два раза расширят мост на федеральной трассе Р-22 «Каспий»

Активная стадия работ начнется весной 2026 года, полностью завершить капитальный ремонт моста через ручей специалисты планируют осенью 2027 года.  

Жительница Рязанской области ударила сожителя ножом в голову во время ссоры

Ссора вспыхнула на почве выпивки, в разгаре скандала подозреваемая схватила нож и нанесла мужчине несколько ударов в область головы.

Проезд Яблочкова в Рязани обновлён в рамках нацпроекта

Цель проекта — повышение качества автомобильных дорог и безопасности на них.