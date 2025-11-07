Пятница, 7 ноября, 2025
Власть и политика

Врио главы администрации Рязани назначен Борис Ясинский 

Алексей Самохин

Борис Ясинский назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Рязани. Решение об этом 7 ноября приняла на внеочередном заседании Рязанская городская Дума.

Депутаты рассмотрели обращение теперь уже экс-мэра Рязани Виталия Артёмова о сложении полномочий и удовлетворили его. Затем назначили заместителя главы Бориса Ясинского временно исполняющим обязанности мэра. 

На 11 декабря назначен конкурс на замещение должности главы администрации Рязани. До объявления его итогов Ясинский будет исполнять обязанности главы.

