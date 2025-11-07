Пятница, 7 ноября, 2025
Mash: криптомошенник Новак перед смертью просил в долг 400 тысяч долларов

Никита Рязанцев
Роман Новак, которого считают криптомошенником, перед смертью просил в долг 400 тысяч долларов, пишет Mash со ссылкой на его переписку.

В чате с неуказанным собеседником он написал, что застрял в горах на границе с Оманом и не может заплатить людям за работу.

«Взять удалось лишь дважды по 200 тысяч долларов, первую сумму вернул вовремя, вторую уже с задержкой», — говорится в публикации.

По данным телеграм-канала, Новак также предлагал продать долю в своей компании, он успел накопить большие долги.

В пятницу появилась информация, что Романа и его жену Анну нашли мертвыми в ОАЭ — их похитили ради криптокошелька, пытали и убили. По делу задержали трех человек — суд отправил их в СИЗО до 28 декабря.

Новости России

Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.
Новости России

Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.
Новости Касимова

Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник
Новости России

Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
Новости России

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Пропавшая в тайге в Красноярском крае вместе с мужем...

Депутат Останина назвала свадьбу SHAMAN с Мизулиной неуважением к участникам СВО

Депутат Госдумы Нина Останина резко высказалась о свадьбе певца...

Японец 26 лет арендовал место убийства жены и помог найти преступника

Житель Японии Сатору Такаба 26 лет арендовал квартиру, где...

Рязанский Мампус вышел в финал всероссийского конкурса от Туту

Голосование проходит в официальной группе компании  ВКонтакте, и впереди — решающий этап.

Рязанский ветеран стал призером международного турнира по плаванию

В Самаре в рамках спортивного форума «Россия — спортивная держава» состоялись первые международные соревнования по плаванию для ветеранов специальной военной операции.

Рязанский ансамбль «ВЕРЕС» завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе

Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге и собрало более 500 участников из разных уголков страны.

Миронов призвал бизнес готовиться к новой модели работы с мигрантами

Если не хотим довести дело до катастрофы, реформу нужно проводить сейчас. Будущее — за моделью “приехал, поработал, уехал”.

«Гигантскую стоянку самокатов» обнаружили в Рязани

Автор поста предполагает, что самокаты готовят к «зимней спячке».

Ключевая дорога Кораблинского округа модернизируется в рамках нацпроекта

В Кораблинском муниципальном округе Рязанской области подходит к концу капитальный ремонт автомобильной дороги Пехлец-Кораблино-Скопин.

Врио главы администрации Рязани назначен Борис Ясинский 

Депутаты рассмотрели обращение теперь уже экс-мэра Рязани Виталия Артёмова о сложении полномочий и удовлетворили его.

В Певческом корпусе Рязанского кремля прошла церемония регистрации ребенка

Семье Мочаловых были вручены свидетельство о рождении ребенка и памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле».

Трехлетний ребенок и младенец пострадали в ДТП в Рязанской области

Авария случилась 6 ноября в 14 часов на 46-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе.

«Регнум»: В Ярославле героям СВО сделали зомби-могилы

Эти портреты превращают кладбище в кошмар. Разве так должны выглядеть надгробия героев?

Рязанский перинатальный центр рассказал о рекордах октября 

Мальчиков и девочек родилось практически одинаковое число —  221 и 220 соответственно.

Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах певицы перед концертом в Рязани

Mash пишет, что Марина жаловалась на боли в суставах и онемение ног. Якобы врачи не рекомендовали ей выступать, но она решила выйти на сцену. 

Mash: К отцу Сырского в России приехала реанимация 

Недавно Стырского-старшего выписали из больницы в Московской области и тайно доставили домой. 