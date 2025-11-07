Mash: криптомошенник Новак перед смертью просил в долг 400 тысяч долларов

Роман Новак, которого считают криптомошенником, перед смертью просил в долг 400 тысяч долларов, пишет Mash со ссылкой на его переписку.

В чате с неуказанным собеседником он написал, что застрял в горах на границе с Оманом и не может заплатить людям за работу.

«Взять удалось лишь дважды по 200 тысяч долларов, первую сумму вернул вовремя, вторую уже с задержкой», — говорится в публикации.

По данным телеграм-канала, Новак также предлагал продать долю в своей компании, он успел накопить большие долги.

В пятницу появилась информация, что Романа и его жену Анну нашли мертвыми в ОАЭ — их похитили ради криптокошелька, пытали и убили. По делу задержали трех человек — суд отправил их в СИЗО до 28 декабря.