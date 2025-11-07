Генерал Попов заявил, что в операции спецназа ГУР в Покровске участвовали три вертолета

В провалившейся операции спецназа ГУР Минобороны Украины в Красноармейске (Покровске) участвовали три вертолета, заявил «МК» генерал-майор авиации Владимир Попов.

По ее мнению, они могли прорваться в город на низких высотах через бреши в окружении.

«Один вертолет пришел и сгорел прямо там. Но дело в том, что следом шли еще два вертолета. Один сразу вернулся, второй высадил спецназ, но далековато, и ушел поврежденным», — пояснил Попов.

Собеседник издания добавил, что украинский десант понес большие потери. Так, 12 человек уничтожили сразу, часть получила ранения. Уйти удалось лишь пяти или семи бойцам.

Несколько дней назад операция спецназа ГУР Минобороны в районе Красноармейска завершилась провалом и массовой гибелью военных — их засекли еще до начала высадки.

По данным военкоров, вертолет «Блэк Хок» выбросил в поле севернее промзоны 11 человек. Еще один борт высадил примерно такое же количество бойцов неподалеку.

Операторы FPV-дронов отследили перемещение групп и методично уничтожили их в посадках и жилых домах. Вертолет пытались сбить, но пилоты увернулись от удара и скрылись.