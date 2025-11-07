Депутат Останина назвала свадьбу SHAMAN с Мизулиной неуважением к участникам СВО

Депутат Госдумы Нина Останина резко высказалась о свадьбе певца SHAMAN и общественного деятеля Екатерины Мизулиной в Донецке, пишет MSK1.RU .

Собеседница издания назвал ее показной, посчитала ее циничным лицемерием и неуважением к участникам спецоперации.

«Не надо имитировать свою сопричастность тем, что ты надеваешь костюмы от «Кутюр» за бешеную стоимость и при этом изображаешь, что ты якобы тоже сопричастен к этим событиям», — сказала Останина.

По ее мнению, звездной паре следовало провести торжественную церемонию в Москве.

«Надо показывать парней, которые иногда просят отпуск для того, чтобы приехать к себе с любимой девушкой и пойти зарегистрировать брак», — уточнила парламентарий.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей добавила, что лучше было дать благотворительный концерт в Донецке.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов поженились в ЗАГСе Донецка в среду.