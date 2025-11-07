Депутат Останина назвала свадьбу SHAMAN с Мизулиной неуважением к участникам СВО

Депутат Госдумы Нина Останина резко высказалась о свадьбе певца SHAMAN и общественного деятеля Екатерины Мизулиной в Донецке, пишет MSK1.RU.
Собеседница издания назвал ее показной, посчитала ее циничным лицемерием и неуважением к участникам спецоперации.
По ее мнению, звездной паре следовало провести торжественную церемонию в Москве.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей добавила, что лучше было дать благотворительный концерт в Донецке.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов поженились в ЗАГСе Донецка в среду.