Японец 26 лет арендовал место убийства жены и помог найти преступника

Житель Японии Сатору Такаба 26 лет арендовал квартиру, где убили его жену, что помогло задержать подозреваемую, пишет Asahi Shimbun .

Преступление произошло в ноябре 1999 года в городе Нагоя. Вдовец потратил около 22 миллионов иен на аренду жилья и смог благодаря этому оставить его неприкосновенным.

В итоге сотрудники правоохранительных органов сохранили вещественные доказательства и идентифицировали подозреваемую. Ей оказалась 69-летняя Кумико Ясуфуку, бывшая одноклассница Такабы. Она нанесла его жене Намико ножевые ранения.

Женщину удалось задержать после того, как ее генетический материал совпал с кровяными следами, обнаруженными в квартире.

Вдовец изначально намеревался расторгнуть договор аренды, однако изменил решение после разговора с экспертом, который предположил, что часть крови может принадлежать преступнику. Такаба также активно поддерживал кампанию за отмену срока давности в отношении тяжких преступлений. Его усилия в 2010 году привели к изменению законодательства.