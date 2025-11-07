Пятница, 7 ноября, 2025
Японец 26 лет арендовал место убийства жены и помог найти преступника

Никита Рязанцев
Изображение от wirestock на Freepik

Житель Японии Сатору Такаба 26 лет арендовал квартиру, где убили его жену, что помогло задержать подозреваемую, пишет Asahi Shimbun.

Преступление произошло в ноябре 1999 года в городе Нагоя. Вдовец потратил около 22 миллионов иен на аренду жилья и смог благодаря этому оставить его неприкосновенным.

В итоге сотрудники правоохранительных органов сохранили вещественные доказательства и идентифицировали подозреваемую. Ей оказалась 69-летняя Кумико Ясуфуку, бывшая одноклассница Такабы. Она нанесла его жене Намико ножевые ранения.

Женщину удалось задержать после того, как ее генетический материал совпал с кровяными следами, обнаруженными в квартире.

Вдовец изначально намеревался расторгнуть договор аренды, однако изменил решение после разговора с экспертом, который предположил, что часть крови может принадлежать преступнику. Такаба также активно поддерживал кампанию за отмену срока давности в отношении тяжких преступлений. Его усилия в 2010 году привели к изменению законодательства.

