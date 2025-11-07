Раскрыты детали ЧП в Москве, где силовик выбросил в окно проститутку из Нигерии

Квартира в Москве, из окна которой выбросили проститутку из Нигерии, ранее принадлежала женщине, после смерти она перешла по наследству ее племяннику, пишет « МК ».

Инцидент произошел накануне ночью в жилище, расположенном на пятом этаже дома по Можайскому переулку. Подозреваемым оказался сотрудник одной из силовых структур.

«Из квартиры мужчины начали доноситься громкие звуки, похожие на звуки драки. Соседи неоднократно поднимались к молодому человеку, чтобы сделать замечание за нарушение тишины, но дверь им никто не открыл», — говорится в публикации.

В три часа ночи жители квартиры на первом этаже увидели возле дома тело темнокожей девушки, которая, как выяснилось, незадолго до этого оказывала интимные услуги. Ей 22 года, она получила серьезные травмы.

Вскоре на место случившегося приехали полицейские. Соседи проснулись от звуков вскрытия входной двери в квартиру мужчины и его «неестественных» криков. По их мнению, подозреваемый был в состоянии наркотического опьянения, его задержали.