Раскрыты детали ЧП в Москве, где силовик выбросил в окно проститутку из Нигерии

Никита Рязанцев
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Квартира в Москве, из окна которой выбросили проститутку из Нигерии, ранее принадлежала женщине, после смерти она перешла по наследству ее племяннику, пишет «МК».

Инцидент произошел накануне ночью в жилище, расположенном на пятом этаже дома по Можайскому переулку. Подозреваемым оказался сотрудник одной из силовых структур.

«Из квартиры мужчины начали доноситься громкие звуки, похожие на звуки драки. Соседи неоднократно поднимались к молодому человеку, чтобы сделать замечание за нарушение тишины, но дверь им никто не открыл», — говорится в публикации.

В три часа ночи жители квартиры на первом этаже увидели возле дома тело темнокожей девушки, которая, как выяснилось, незадолго до этого оказывала интимные услуги. Ей 22 года, она получила серьезные травмы.

Вскоре на место случившегося приехали полицейские. Соседи проснулись от звуков вскрытия входной двери в квартиру мужчины и его «неестественных» криков. По их мнению, подозреваемый был в состоянии наркотического опьянения, его задержали.

Герой России рассказал, из какой страны могли прилететь атаковавшие Волгоград БПЛА

Липовой напомнил, что Волгоградская область расположена в приграничном районе.
Мать месяц спала с телом погибшей дочери, а затем спрятала труп в диван

Эльвира Загидуллина трясется и плачет навзрыд. Женщина только что вышла из запоя, длившегося почти месяц. За это время она потеряла единственного ребенка — пятилетнюю дочку.
Жителей Касимова предупреждают о фейковой информации о маньяке

Недавно в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в Касимове появился опасный преступник
Местные жители назвали неожиданную причину пропажи семьи Усольцевых 

64-летний Сергей Усольцев, который с женой Ириной и дочерью Ариной пропал в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за статуса.
Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Пропавшая в тайге в Красноярском крае вместе с мужем...

Генерал Попов заявил, что в операции спецназа ГУР в Покровске участвовали три вертолета

В провалившейся операции спецназа ГУР Минобороны Украины в Красноармейске...

Депутат Останина назвала свадьбу SHAMAN с Мизулиной неуважением к участникам СВО

Депутат Госдумы Нина Останина резко высказалась о свадьбе певца...

Японец 26 лет арендовал место убийства жены и помог найти преступника

Житель Японии Сатору Такаба 26 лет арендовал квартиру, где...

Mash: криптомошенник Новак перед смертью просил в долг 400 тысяч долларов

Роман Новак, которого считают криптомошенником, перед смертью просил в...

Рязанский Мампус вышел в финал всероссийского конкурса от Туту

Голосование проходит в официальной группе компании  ВКонтакте, и впереди — решающий этап.

Рязанский ветеран стал призером международного турнира по плаванию

В Самаре в рамках спортивного форума «Россия — спортивная держава» состоялись первые международные соревнования по плаванию для ветеранов специальной военной операции.

Рязанский ансамбль «ВЕРЕС» завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе

Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге и собрало более 500 участников из разных уголков страны.

Миронов призвал бизнес готовиться к новой модели работы с мигрантами

Если не хотим довести дело до катастрофы, реформу нужно проводить сейчас. Будущее — за моделью “приехал, поработал, уехал”.

«Гигантскую стоянку самокатов» обнаружили в Рязани

Автор поста предполагает, что самокаты готовят к «зимней спячке».

Ключевая дорога Кораблинского округа модернизируется в рамках нацпроекта

В Кораблинском муниципальном округе Рязанской области подходит к концу капитальный ремонт автомобильной дороги Пехлец-Кораблино-Скопин.

Врио главы администрации Рязани назначен Борис Ясинский 

Депутаты рассмотрели обращение теперь уже экс-мэра Рязани Виталия Артёмова о сложении полномочий и удовлетворили его.

В Певческом корпусе Рязанского кремля прошла церемония регистрации ребенка

Семье Мочаловых были вручены свидетельство о рождении ребенка и памятный знак «Родившемуся на Рязанской земле».

Трехлетний ребенок и младенец пострадали в ДТП в Рязанской области

Авария случилась 6 ноября в 14 часов на 46-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Старожиловском районе.

«Регнум»: В Ярославле героям СВО сделали зомби-могилы

Эти портреты превращают кладбище в кошмар. Разве так должны выглядеть надгробия героев?

Рязанский перинатальный центр рассказал о рекордах октября 

Мальчиков и девочек родилось практически одинаковое число —  221 и 220 соответственно.