Суббота, 8 ноября, 2025
8.5 C
Рязань
Медицина

В Рязани открылась новая рентгенологическая операционная

Анастасия Мериакри
Фото с сайта правительства Рязанской области

В городской клинической больнице №11 Рязани появилась новая рентгенологическая операционная.

Система медицинской помощи в Рязанской области постоянно совершенствуется. Работа ведётся в соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

По итогам прошлого года урологическая служба Рязани заняла одно из трёх лидирующих мест в ЦФО по качеству работы. Об этом сообщили на заседании Правления Российского общества урологов в Казани.

Для внедрения современных методов лечения урологических заболеваний и увеличения количества операций в больнице №11 Рязани открылась новая рентгенологическая операционная. В ней оборудовано многофункциональное рабочее место для уролога с возможностью высокоточной визуализации внутренних органов пациента.

Также в операционной установлен литотриптер — устройство для бесконтактного разрушения камней в почках, мочевом пузыре и мочеточниках. Этот аппарат позволяет проводить дистанционное дробление камней, а также выполнять различные эндоскопические и чрескожные операции.

